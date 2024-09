Minas Gerais é o 2° estado com mais registros de irregularidades em propagandas eleitorais no pleito municipal deste ano. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o estado é responsável por 12% das denúncias registradas no aplicativo de monitoramento da corte, o Pardal. O estado está atrás somente de São Paulo, que já recebeu 6.365 denúncias, enquanto Minas soma 3.857 registros até esta terça-feira (10/9).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Belo Horizonte lidera o número de registros no estado, com 247 denúncias à corte eleitoral. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ocupa a segunda posição com 233 registros, seguida por Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, que soma 218 casos.





As irregularidades denunciadas em Minas, primordialmente, são cometidas por candidatos a vereadores e correspondem a 52% dos registros. Candidatos a prefeito são responsáveis por 28,8% das denúncias, enquanto partidos e coligações representam 16%. A ferramenta do TSE registrou também 44 denúncias contra vice-prefeitos mineiros.





Nas últimas eleições municipais em 2020, o estado mineiro finalizou o pleito ocupando também a segunda colocação no ranking do TSE, com mais de 10 mil denúncias. São Paulo liderou a lista nacional, com cerca de 23,4 mil registros.











Confira o ranking nacional

1- São Paulo (6.365)

2- Minas Gerais (3.857)

3- Pernambuco (3.097)

4 - Rio Grande do Sul (3.139)

5 - Paraná (2.197)





Como denunciar

O cidadão pode fazer denúncias sobre propaganda eleitoral irregular ao TSE pelo aplicativo Pardal. A plataforma é gratuita e pode ser encontrada nas lojas virtuais e na web.