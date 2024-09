Nas urnas de Santa Bárbara, na Região Central do estado, Thor, filho de Odin, deu lugar ao candidato Elio Custódio Ferreira, mais conhecido como Thor do Bar (PRD)

Os super-heróis estão nas urnas para as eleições municipais deste ano. De Liga da Justiça a Vingadores, candidatos a vereadores que disputam o pleito em municípios de Minas Gerais usam nomes de figuras conhecidas dos quadrinhos e do cinema para se destacar e cativar o eleitorado.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apurados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, cinco candidatos fazem referência ao herói Thor no nome utilizado para a campanha eleitoral; quatro utilizam “Hulk”; um usa “Wolverine”; um candidato homenageia o Batman e dois fazem referência ao Superman.





Nas urnas de Santa Bárbara, na Região Central do estado, Thor, filho de Odin, deu lugar ao candidato Elio Custódio Ferreira, mais conhecido como Thor do Bar (PRD). O historiador Paulo César Santos Silva (PT), o Thor, disputa os votos no Serro, na Região Central de Minas, com o mesmo nome que o personagem da mitologia nórdica.





O herói Hulk, alterego do cientista Bruce Bennet nos quadrinhos da Marvel Comics, em Água Comprida, no Triângulo Mineiro, é Wanderlei José dos Santos, o Hulk da Ambulância (Republicanos). Em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas, o candidato a vereador Jovani Gonçalves de Queiroz é o Hulk Turmeiro (PSD).





No pleito em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado, o candidato Edmar Gonzaga Júnior, o Edmar Wolverine (Avante) utiliza o nome do herói das garras de ferro. O homem-morcego também está representado nas disputas eleitorais em Minas Gerais. Em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, o candidato Isaias Figueiredo Caja, é conhecido como Isaías Batman (PRD).





No Vale do Jequitinhonha, em Teófilo Otoni, o sargento da Polícia Militar Reinaldo Monteiro disputa as eleições como Sargento Monteiro Superman (PL). O homem de aço também é referenciado no pleito em Pará de Minas, no Centro-Oeste, pelo candidato Edson Jorge da Cruz, o Edson Superman (Avante).