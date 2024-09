Candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) durante caminhada no Bairro Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte

O candidato à reeleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), disse que "já está fazendo muito" para contornar as mudanças climáticas. A afirmação foi feita em caminhada no Bairro Tupi, na Região Norte de BH, na manhã deste domingo (8/9).





"Essa mudança climática não começa hoje e nós estamos trabalhando já desde o primeiro dia de mandato". Ao Estado de Minas, Fuad pontuou sobre as obras já iniciadas em seu mandato e que pretende continuar: "Estamos cuidando das enchentes, graças a Deus já fizemos muita coisa, ainda não está pronto. Estamos cuidando das encostas, já fizemos mais de 280, também não está terminado".

Segundo ele, as intervenções iniciadas em seu mandato são em preparação para enfrentar um futuro climático incerto. "Nós não sabemos qual [futuro] que é ainda, mas quanto mais preparado nós tivermos, melhor ficará", afirmou.

O candidato também citou a obra do parque ciliar no Ribeirão da Onça, considerada por ele "a maior obra de meio ambiente", além da construção de microflorestas na cidade com o plantio de árvores.

Fuad ainda aproveitou para fazer um apelo à população belo-horizontina em relação aos cuidados com a saúde em meio a um clima desértico: "É um momento muito difícil, muito delicado, então queria pedir à população que se hidrate, evite tomar banho quente, evite ficar no sol muito tempo, porque nós temos quatro meses sem chuva".

Ele ainda completou: "Vai chover, se Deus quiser, vai voltar à normalidade, mas enquanto isso não acontece, nós temos que nos precaver".

A agenda da campanha também contou com a presença do vice da chapa, Álvaro Damião (União Brasil), o deputado estadual Mário Henrique Caixa (PV), e as candidatas a vereadora Juliana Martins (PSD) e Major Adriana (PSD).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice