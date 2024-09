O tradicional desfile cívico-militar do 7 de setembro no Centro de Belo Horizonte reuniu no mesmo palanque dois rivais na disputa pela prefeitura da capital mineira

Em meio à campanha eleitoral, o tradicional desfile cívico-militar do 7 de setembro na Avenida Afonso Pena, Centro de Belo Horizonte, reuniu no mesmo palanque dois rivais na disputa pela prefeitura da capital mineira. Em estrutura montada em frente à sede do Executivo, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) assistiu à parada separado por algumas cadeiras do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB). Rivais durante a corrente gestão da cidade, os chefes de poderes municipais se enfrentam nas urnas em outubro.



Apesar de estarem em meio à campanha, Fuad e Gabriel compareceram ao evento oficial cumprindo agenda de seus cargos. Também é o caso do governador Romeu Zema (Novo), que seguiu o protocolo de autorizar o início do desfile.

Sentado em palanque montado em frente à prefeitura, Zema não espera ver nenhum dos dois concorrentes que o ladeiam ocupando a cadeira mais importante da cidade no ano que vem. O governador apoia o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) na disputa. O parlamentar lidera as pesquisas de intenção de voto e tem como vice em sua chapa Luísa Barreto (Novo) correligionária do governador e sua antiga secretária de Planejamento e Gestão.

Após cumprir a formalidade do Dia da Independência do Brasil, Fuad e Gabriel seguirão com a agenda de campanha propriamente dita. O prefeito fica no hipercentro da capital, onde participa de evento comemorativo dos 95 anos do Mercado Central.

Já Gabriel passa a tarde em regiões periféricas. O vereador vai à Ocupação Rosa Leão, no limite da capital com Santa Luzia, às 14h. De lá, ele parte para um encontro com lideranças do Bairro Novo Tupi, Região Norte da cidade.

Desfile

O desfile de 7 de setembro acontece sob o céu de uma Belo Horizonte que não vê chuva há 141 dias. O tempo seco e o calor não afastaram o público, que acompanhou a parada em grades montadas nas vias perpendiculares à Avenida Afonso Pena.

A parada deste ano celebra os 202 anos de independência do país e os 80 anos da entrada das Forças Expedicionárias Brasileiras (FEB) na II Guerra Mundial. Os “pracinhas” brasileiros chegaram à Europa na fase final do conflito e cumpriram relevante papel na derrocada das forças nazifascistas.