O Grito dos Excluídos terminou em confusão quando uma senhora bolsonarista discutiu com manifestantes. A mulher, que usava um colar com girassóis, símbolo de pessoas com autismo, foi levada para um local seguro por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT).

A confusão começou quando a senhora apareceu em meio à manifestação com placas que diziam "Fora, Lula". Vestida de verde e amarelo, ela também usava uma calça com estampas da bandeira do Brasil.

Hostilizada, foi acolhida por alguns membros do PT, que a retiraram da confusão e a levaram para um lugar seguro. Uma mulher, não identificada pela reportagem, a acompanhou até um ponto de ônibus.

Além dos petistas, uma ambulante, que se declarou apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entrou na confusão. “Comunistas, vocês são comunistas!”, gritou. Em resposta, um homem tentou acalmá-la: "Somos mesmo, não tem problema, isso não é ofensa".

Manifestação

Neste ano, o Grito dos Excluídos, tradicional manifestação de movimentos sociais que ocorre no dia 7 de setembro em Belo Horizonte, aborda o lema “Todas as formas de vida importam. Mas, quem se importa?” O objetivo, segundo organizadores, é motivar a luta das pessoas que sofrem, diariamente, com todo tipo de discriminação.

O primeiro Grito dos Excluídos aconteceu em 1995 a partir da proposta de movimentos sociais e pastorais da igreja com o intuito de discutir a dignidade humana, em especial daquelas pessoas que são “excluídas” da sociedade.