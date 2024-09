O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentiu mal neste sábado (7/9) e foi receber atendimento no hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Segundo o entorno de Bolsonaro, ele teve uma gripe e ficou sem voz, mas deve sair ainda antes do almoço.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O ex-presidente tinha convocado protesto contra Supremo Tribunal Federal em São Paulo para este sábado.





No ano passado, primeiro ano do governo Lula (PT), Bolsonaro não convocou ato para o 7 de Setembro, data que virou um marco durante sua gestão. Ele apenas postou um vídeo com imagens do desfile cívico de 2022, que mostrava uma multidão tomando as ruas de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com a legenda "Deus, Pátria, Família e Liberdade".