Os protagonistas de uma rivalidade histórica do futebol mundial ganham espaço nas eleições de diversos municípios de Minas Gerais. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) obtidos pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, 16 candidatos mineiros que concorrem ao cargo de vereador no pleito municipal usam “Pelé” no nome. Já o time dos “Maradonas” conta com 12 candidatos.

O comerciante Edson Arantes Borges Barroso, o Pelé (PRD) disputa as eleições para vereador em Rio Vermelho, cidade da Região Central de Minas, e divide não só o nome “artístico” com o eterno dono da camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol. O nome de batismo é o mesmo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mineiro de Três Corações, no Sul do estado.





O comerciante Renato Gonzaga de Melo, o Pelé Despachante (Mobiliza), concorre às eleições para vereador em Lavras, no Sul do estado. As mulheres também entram na disputa com o nome do craque: Lena do Pelé (Mobiliza), em Albertina, região Sul do estado; Elaine do Pelé (MBD), em Alpinópolis, também no Sul de Minas; e Diquinha do Pelé (Podemos), em Felixlândia, na Região Central.





Candidato ao pleito em Pará de Minas, na Região Central do estado, Diego Maradona Ribeiro, conhecido como Diego Maradona (Avante), leva o mesmo nome do ídolo argentino: Diego Armando Maradona Franco. Também do partido Avante, Diego Armando Maradona de Souza Aquino concorre em Verdelândia, no Norte de Minas. Em Barbacena, também na Região Central, o candidato Jhonata Maradona de Oliveira tem no próprio nome uma menção ao craque, e na política, é o Maradona (Mobiliza).

Outros jogadores de futebol como o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, dividem o nome com políticos que pleiteiam as eleições municipais. O candidato Wanderlei José dos Santos (Republicanos) escolheu “Hulk da Ambulância” para concorrer nas urnas ao cargo de vereador de Água Comprida, no Triângulo Mineiro. A torcida celeste do Cruzeiro também não fica de fora. Em Paracatu, no Noroeste de Minas, Jeorge Cruzeiro (PSDB) disputa o pleito.