Carro da campanha do candidato Mauro Tramonte estacionado no passeio duarnte ato do candidato na Praça Sete

Um carro da campanha do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estacionou em cima do passeio, no quarteirão fechado da rua Carijós, na Praça Sete, no Centro da cidade.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com banner e adesivo do candidato, o veículo estava estacionado sem motorista, com o pisca alerta ligado bem em frente a uma das entradas do Posto de Serviço Integrado Urbano (PSIU).

Tramonte caminhou pela Praça Sete no final da manhã desta terça-feira (10/9), ao lado de sua candidata a vice-prefeita, Luisa Barreto, ex-secretária de Planejamento do governo Romeu Zema (Novo). A concentração foi no mesmo quarteirão onde o carro estava estacionado no passeio.

Questionada pela reportagem, a assessoria do candidato disse que o motorista é terceirizado e foi advertido pela equipe de campanha para a retirada imediata do veículo do passeio.

“Ressaltamos que todos os motoristas estão orientados a seguir estritamente as normas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, como requisito indispensável para a função”, completou a nota.

Estacionar no passeio é considerada infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, sujeita à multa e remoção do veículo.