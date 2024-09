O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), participou, na manhã desta terça-feira (10/9), de uma reunião na sede da Fecomércio MG, onde detalhou suas propostas para fortalecer o setor terciário. O encontro reuniu presidentes de sindicatos ligados ao comércio, serviços e eventos, além de membros da diretoria da instituição.

Durante a apresentação, Fuad destacou as realizações de sua gestão e traçou metas para um eventual segundo mandato. Entre as propostas, o prefeito anunciou a criação de um fórum permanente para dialogar com o comércio, caso seja eleito. Segundo o prefeito, a iniciativa teria o intuito de aproximar o poder público dos empresários para discutir políticas que incentivem o crescimento do setor.

Acompanhado do seu vice na chapa, Álvaro Damião (União Brasil), Fuad reforçou o compromisso com a continuidade de projetos que impulsionem a economia local. Também estiveram presentes o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, e secretários do prefeito.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Muitas coisas que a gente faz vocês não conhecem, muitas coisas que vocês demandam a gente não conhece. A gente vai criar um fórum de debate, de discussão, de conhecimento, para que a gente possa trocar ideias. Resolver essa preocupação de aproximar mais. Para a Prefeitura de Belo Horizonte, o comércio é importantíssimo, não queremos vocês longe”, projetou o prefeito Fuad Noman.

“Se nós não fortalecemos essas três atividades (indústria, comércio e evento), Belo Horizonte não tem caminho. Já fizemos muita coisa, mas há muito ser feito”, completou o prefeito.

Fuad também destacou outras propostas, como o fortalecimento da gastronomia local, a construção de uma agenda que promova Belo Horizonte como destino turístico, e o incentivo a grandes eventos, incluindo o Arraial, Carnaval, Virada Cultural e Festa da Luz. Além disso, ele mencionou a expansão do videomonitoramento na cidade, a ampliação do programa de requalificação do Centro, e a redução do tempo necessário para a abertura de novas empresas.

No local, a Fecomércio MG também entregou um documento com as propostas e demandas dos sindicatos para o prefeito. Durante o encontro, Nadim Donato ainda elogiou a gestão do Fuad Noman. “Pessoa séria, que entende nossos problemas, que também é empresário”, afirmou.

Ao Estado de Minas, Fuad avaliou o encontro como “extremamente produtivo”. “Vim aqui ouvir os presidentes de diversos sindicatos, entendendo quais são as demandas, entendendo quais são as dificuldades, entendendo o que a prefeitura pode contribuir para melhorar a vida do empresário, para melhorar a vida do trabalhador de Belo Horizonte”, disse.

“Esse é o nosso grande compromisso, entender e melhorar. E nada melhor do que ouvir as pessoas, ouvir quem está tendo um problema e encontrar caminhos”, completou.