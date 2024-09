Deputada federal e candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Duda Salabert (PDT) se reuniu com a diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) nesta segunda-feira (9/9) para discutir um projeto que pode isentar de impostos estabelecimentos emblemáticos da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A proposta da candidata, chamada de "Bares e Comércios com História", prevê que "aquele comércio que passa de geração em geração e que faz parte da identidade de Belo Horizonte não vão pagar impostos. Quando esse comércio fecha, é um traço da história que é ferido", explicou Duda.

Segundo ela, o tema ainda está sendo discutido com a CDL-BH, mas um dos critérios para os empreendimentos serem beneficiados é estar em funcionamento há mais de 20 anos, tendo passado por gerações e mantendo a sua essência.

Duda Salabert também se comprometeu em desburocratizar e refinanciar as dividas dos comerciantes. Segundo ela, 30% da categoria possuem alguma dívida municipal.

Mais cedo ela também esteve na região de Venda Nova, onde prometeu construir um complexo poliesportivo no local.

“Nas proximidades do posto de saúde aqui do Serra Verde nós vamos construir o primeiro poliesportivo de BH, em diálogo com a população. A ideia é integrarmos os equipamentos de saúde e educação já existentes na região e criar um complexo esportivo que atenda às pessoas de todas as idades”, afirmou Duda.

Criança de seis anos cai em cisterna da APAE Frutal