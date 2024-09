Quem é Macaé Evaristo, escolhida por Lula para substituir Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu, nesta segunda-feira (9/9) a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT de Minas Gerais, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida, demitido após sofrer acusações de assédio sexual, inclusive por parte da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

"Hoje, convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho", anunciou Lula no Instagram.

Macaé Evaristo é uma mulher negra, de 59 anos, que tem como trajetória política a promoção dos direitos das mulheres, o combate à discriminação racial e o fortalecimento da educação pública.

Sua biografia divulgada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais diz que "[Macaé] tem orgulho de sua ancestralidade e pretende seguir lutando contra o racismo estrutural e a favor de políticas públicas voltadas à diversidade e à inclusão das mulheres e das minorias". Na sua vaga na ALMG, entra outro veterano da Casa.

Nascida em 1965 em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste mineiro, ela se tornou professora em 1984, com 19 anos. Graduou-se em Serviço Social e fez mestrado e doutorado em Educação.

Ocupou cargos de destaque na administração pública a partir de 2005, quando se tornou secretária municipal de Educação da de Belo Horizonte, função que desempenhou até 2012, nas gestões de Fernando Pimentel (PT) e Marcio Lacerda (PSB).

Depois, integrou o governo de Dilma Rousseff, entre 2013 e 2014, quando foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

Lá, coordenou ações como a implantação de Escolas Indígenas e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.

Na sequência, assumiu a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (2015 a 2018), também na gestão de Fernando Pimentel. Antes de ser eleita para seu primeiro mandato como deputada estadual em 2022, quando recebeu 50.416 votos, foi vereadora em Belo Horizonte por dois anos.