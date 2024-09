A deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG) aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será a nova ministra dos Direitos Humanos. Decisão foi tomada nesta segunda-feira (9/9).

A parlamentar vai substituir Silvio Almeida, demitido por Lula na sexta-feira (6/9), um dia depois da publicação de reportagem do portal "Metrópoles" que apontou que uma das supostas vítimas de assédio sexual seria a titular da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Macaé é professora desde os 19 anos, segundo sua biografia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 2022, foi eleita como deputada estadual. Ela foi secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC), em 2013 e 2014.

A parlamentar é o segundo nome de Minas Gerais a assumir a pasta dos Direitos Humanos. No primeiro mandato do presidente Lula, o ex-deputado federal foi secretário especial de Direitos Humanos, com status de ministro. Atualmente, Nilmário é assessor especial do mesmo ministério.