Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, esteve hoje no Complexo Público Veterinário municipal, no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste da capital. Como o serviço foi inaugurado pelo ex-prefeito Alexandre Kalil, a visita de Fuad soa como uma manutenção do seu compromisso com a causa animal.

O ato de campanha também soou como uma resposta à visita que o candidato opositor Mauro Tramonte (Republicanos) fez àquele local ao lado de Kalil. Na ocasião, o deputado estadual, líder na última pesquisa de intenção de voto, afirmou que o Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte estava "praticamente parado", prometendo mais investimento e expansão.



De acordo com o candidato, fazer uma obra como esse hospital veterinário público é fácil, difícil é manter os atendimentos, exames e procedimentos. Fuad Noman aproveitou a ocasião para agradecer o empenho de vereadores e deputados presentes que dedicam o seu mandato e destinam suas emendas parlamentares ao bem estar animal, como o deputado federal Fred Costa (PRD).







Propostas de Fuad Noman para o bem-estar animal



Para uma possível nova gestão, Fuad Noman se comprometeu com três projetos voltados ao bem-estar animal:

"Farmácia popular" para os animais;

Banco de ração para quem não pode comprar para seu pet;

Construção de mais um hospital veterinário público.

O compromisso do atual prefeito de Belo Horizonte é que esses projetos sejam desenvolvidos já no início da gestão, em 2025. Para o novo hospital, Fuad Noman disse que ainda não se sabe a localização e detalhes do projeto.

Além das emendas parlamentares para manter o Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte, Fuad Noman conta que a própria prefeitura tem orçamento para ampliar esse atendimento, e que esse valor já foi aumentado algumas vezes desde a inauguração do hospital. O prefeito disse que também pretende firmar parcerias com o setor privado e outras entidades para proporcionar melhor atendimento para os animais.