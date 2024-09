O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou na manhã desta sexta-feira (6/9) o Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte. O hospital fica no Bairro Maria Gertrudes, na Região Oeste, e foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil.

Durante a visita, Tramonte destacou a importância da unidade e prometeu se empenhar para garantir a continuidade do seu funcionamento, caso seja eleito. No entanto, ele não especificou como planeja expandir os serviços da unidade.

Na ocasião, o candidato também disse que planeja fazer convênios com outros hospitais veterinários, se houver demanda. "Nós não podemos deixar esse hospital parar de jeito nenhum. Em dois anos ele ficou praticamente parado", enfatizou.

Também participou da visita a candidata a vice, Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema, do ex-prefeito Alexandre Kalil e do ex-deputado estadual Oswaldo Lopes, que, durante o mandato, destinou emendas parlamentares para a manutenção da unidade.





Questionado pela reportagem, Tramonte disse que uma de suas propostas é “desburocratizar” o atendimento da unidade. No momento da visita, uma tutora expressou ao candidato as dificuldades de conseguir o atendimento.

"A moça falou agora mesmo, eles não queriam atendê-la por uma burocracia, um absurdo de burocracia, tem que mostrar um atestado de residência. A moça tem um contrato de uma empresa de telefonia, que está no nome dela com o endereço e eles não aceitam. Vamos acabar com essa burocracia desnecessária. O bichinho tem que ser atendido de qualquer jeito", disse.

"A gente quer que esse local atenda muito mais, com mais condições, muitas mais pessoas. Nós vamos fazer convênio com outras [clínicas veterinárias] também, se precisar, se tiver demanda grande, vamos fazer. Não pode deixar esses animais aí sem atendimento", completou.







Tramonte também ressaltou o apoio emocional que os pets oferecem aos seus tutores e expressou preocupação com os animais de estimação de pessoas em situação de rua.





"Hoje, nós temos que ter cuidado com os gatos e com os cães, todo mundo sabe disso. A gente tem um carinho muito grande, eu também tenho gato, tenho cão, eu sei como é. E, por outro lado, isso também ajuda até a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque quando você tem um cão, que tem esse amor ao animal, é uma terapia para a pessoa", disse.

"Agora, a gente tem que ter uma atenção muito grande com os animais e isso nós vamos ter. E, principalmente, também vamos ter uma atenção especial aos cães de moradores em situação de rua, porque precisamos tratar desses animais. Precisamos pegar esses animais, levar para vermifugar, castrar e dar vacina, porque eles também precisam", completou.