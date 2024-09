Em agenda de campanha na manhã desta quinta-feira (5/9), o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PT, Rogério Correia, esteve no Quilombo de Mangueiras, situado na Região Norte, para escutar demandas e reivindicações de quilombolas em áreas urbanas de Belo Horizonte. Na ocasião, acompanhado de sua vice, Bella Gonçalves (PSOL), assinou uma carta-compromisso para a defesa dos direitos das comunidades caso seja eleito.

“Foi uma oportunidade muito grande de nós escutarmos quais as reivindicações das áreas quilombolas em Belo Horizonte. Me entregaram aqui uma carta-compromisso que parte, principalmente, do reconhecimento de território, e esse reconhecimento, já existem 6 através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Governo Federal, mas precisa do reconhecimento também da prefeitura”, declarou.

De acordo com o petista, é necessário que a gestão da PBH respeite as tradições e políticas trabalhadas dentro dos territórios quilombolas e que ainda haja trabalho para melhorias nas condições dessas comunidades.





Dentre os compromissos assinados pelo candidato à refeitura e sua vice, está a criação de uma secretaria voltada exclusivamente para quilombos em Belo Horizonte e a execução de ações que defendam os territórios quilombolas na capital. Correia comentou, inclusive, sobre não aceitar o traçado do Rodoanel planejado pelo governo de Minas Gerais.

“Não é só BH, mas Betim e Contagem não aceitam esse mal traçado do Governo Zema. Caso eleito, vamos refazer esse traçado através de um projeto amplo, respeitando os direitos dos quilombos que estão dentro desse projeto”, completou.