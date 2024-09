Fuad Noman (PSD) visitou trecho do Parque Ciliar do Ribeirão da Onça e falou de suas propostas para o meio ambiente

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), visitou um trecho do Parque Ciliar do Ribeirão da Onça e falou sobre suas propostas para o meio ambiente nesta quinta-feira (5/9). De acordo com ele, 1.500 famílias em situação de risco por conta de enchentes já foram retiradas da região para dar espaço ao projeto de “cidade esponja”, proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Nós estamos vivendo um momento de mudança climática no mundo. Se a cidade não se preparar com antecedência, nós vamos ver desastres por todo lado. E esse parque era um risco, ainda é, mas já melhorou muito”, disse Fuad.

Segundo o candidato, a água que chega na região de forma violenta e afeta moradores há anos. A ideia do Parque Ciliar do Ribeirão da Onça é proteger as pessoas e dar espaço para que a natureza possa seguir seu curso normal.





“As águas precisam fluir e, para isso, precisam de lugar para expandir. Não dá para deixar, amarrar, a água tem uma força violenta, por isso criamos aqui o projeto de cidade esponja, para que a água possa fluir e ser absorvida pela natureza. Eu diria que é um orgulho ter, em Belo Horizonte, uma obra que vai custar R$ 150 milhões, mas que, com certeza, vai melhorar muito a questão do meio ambiente nesta região”, acrescentou o candidato.





Leia mais: Fuad Noman fala sobre obras de mobilidade em BH caso seja reeleito



Tentando fortalecer a ideia da reeleição, ele também replicou o discurso de sua campanha eleitoral na rádio e na TV.





“É a nossa obrigação (fazer as obras), o prefeito não é eleito para ser prefeito, é eleito para trabalhar para o povo. E é isso o que estamos fazendo no nosso governo. Eu só tenho dois anos e cinco meses de governo, e já fizemos 300 obras pela cidade inteira. Se vocês me derem a chance de ser reeleito, em quatro anos eu deixo essa cidade muito melhor que antes”, completou Fuad.