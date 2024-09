Atual prefeito, Fuad Noman (PSD) foi o último entrevistado da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à PBH

Em entrevista ao Estado de Minas, o atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), reforçou o que vem sendo dito em tom de campanha sobre sua estratégia para a manutenção no posto. Último entrevistado da série de sabatinas do jornal com candidatos ao Executivo Municipal, o pessedista também comentou sobre ser ainda desconhecido pela maior parte da população da cidade.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Opus sob encomenda do EM em agosto, a dois meses da eleição, 38% da população da capital mineira dizia não conhecer Fuad Noman. Questionado sobre o percentual e a estratégia de se fazer mais conhecido, o prefeito disse que a campanha entra agora na fase de associar a atividade como prefeito nos últimos dois anos à sua imagem.







“Tirando os dois candidatos que são da mídia e trabalham na imprensa há muitos anos, nenhum dos outros candidatos é mais conhecido do que eu. Mas temos que considerar que estou há dois anos e cinco meses só no governo e eu me dediquei muito ao trabalho e sem propaganda pessoal nesses últimos dois anos. Porque nós saímos de uma pandemia, de uma crise e eu precisava trabalhar pela cidade. Agora chegou a hora da campanha e tenho que me apresentar. Preciso mostrar para as pessoas que quem fez as obras foi o prefeito Fuad. Então muita gente não me conhece, mas está começando a conhecer e a nossa campanha é uma campanha propositiva. Não vou atacar ninguém. Nossa proposta é essa, eu não tenho padrinho. Meu padrinho são as minhas obras”, afirmou.







Fuad assumiu a prefeitura em abril de 2022 quando Alexandre Kalil deixou o posto a seu vice para concorrer ao governo estadual. Na campanha daquele ano, o atual prefeito fez campanha para seu antigo companheiro de chapa e o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os opositores da vez eram, respectivamente, Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro (PL).





Neste ano, Kalil e Zema se aliaram para apoiar a candidatura de Mauro Tramonte (Republicanos). Lula é cabo eleitoral do deputado federal Rogério Correia (PT) e Bolsonaro faz campanha para o deputado estadual Bruno Engler (PL).







Debate na Alterosa





Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.





Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.





O primeiro, segundo e terceiro bloco, serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio, e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.





Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.





O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.







Sabatinas





