Engler não deve contar com a presença de Bolsonaro na convenção do PL em BH

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Minas Gerais na próxima quinta-feira (2/6) para uma série de agendas eleitorais. A principal parada será em Belo Horizonte, onde ele fará um comício no BeFly Hall (antigo Chevrolet Hall) ao lado do candidato do PL na capital, o deputado estadual Bruno Engler.





Apesar de Belo Horizonte ser o foco principal, Bolsonaro visitará outras duas cidades na Região Metropolitana. A primeira será Santa Luzia, com Fábia Lima (PL), candidata a prefeita. O nome dela é impulsionado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que acompanhará Bolsonaro em todas as agendas.

O encontro em Santa Luzia está marcado no restaurante Chaminé, na Avenida Brasília, 183, no Bairro São Benedito.

Em seguida, o ex-presidente irá a Contagem, com o deputado federal e fundador do Direita Minas, Junio Amaral (PL), candidato à prefeitura. Lá, Bolsonaro participará de uma carreata com apoiadores.

Ainda na quinta-feira, Bolsonaro encerrará o dia em Belo Horizonte, onde pretende realizar mais um comício. A ideia é finalmente consolidar a candidatura de Engler como o nome apoiado pelo ex-presidente na capital. O ex-presidente havia prometido vir em outras duas ocasiões, mas teve que reagendar devido a problemas de saúde.

A visita de Bolsonaro é crucial para seus aliados políticos, já que ele é visto como a principal aposta do PL mineiro para angariar votos. Como o maior 'puxador' de votos, o ex-presidente dividirá o palanque com o senador Cleitinho (Republicanos) e Nikolas Ferreira.

Seis anos depois

Na sexta-feira, dia 6, completam-se seis anos do atentado a faca sofrido por Bolsonaro durante sua campanha presidencial em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Para marcar a data, o ex-presidente retornará à cidade, onde se encontrará com Charles Evangelista, candidato a prefeito pelo PL.

Está programada uma motocarreata às 12h, no Lago Condomínio Estrela Alta, na Avenida Deusdedith Salgado. Às 14h, ocorrerá o evento chamado 'Aniversário de Renascimento', no Calçadão com Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora.