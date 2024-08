Bruno Engler afirma que com as propagandas de TV e rádio ele se tornará mais conhecido e "a medida que o conhecimento for subindo, a intenção de voto sobe junto"

O deputado estadual e bolsonarista Bruno Engler (PL) disse, neste sábado (31/8), esperar que a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão deixe sua candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) mais conhecida entre os eleitores.

"É muito importante para fazer nossa campanha conhecida. As pesquisas indicam que a gente é desconhecido pela maior parte do eleitorado. (...) É uma oportunidade de se fazer conhecer junto a toda Belo Horizonte. A gente consegue atingir um público que nem sempre consegue por rede social", afirmou o candidato.

Bruno Engler é o postulante à prefeitura que tem maior tempo de televisão e rádio com 2 minutos e 43 segundos, além de 800 inserções.

Engler, que esteve no comitê de campanha do candidato a vereador da sigla Uner Augusto, na Região Centro-Sul da capital, também afirmou que espera atingir com as inserções uma parcela maior da população, pois, segundo ele, o "público das redes sociais é nichado" e alcança pessoas com uma visão de mundo já parecida com a dele.

"No rádio e na TV a gente consegue falar com a cidade como um todo. (...) À medida que o conhecimento for subindo, a intenção de voto sobe junto", concluiu.

O candidato do Partido Liberal ainda pontuou que busca mostrar ao eleitor belo-horizontino que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).