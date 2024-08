O deputado federal Rogério Correia, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), disse que vai ampliar os recursos investidos em programas esportivos na capital mineira. Na manhã deste sábado (31/8), o petista visitou o campo de futebol Santa Maria, no bairro Coração de Jesus, região Centro-Sul da cidade.

"A ideia é que cada local (para esporte) tenha uma estrutura que possa abrigar as famílias que querem ver seus filhos jogarem bola. Isso é importante, porque combate a violência e o tráfico de drogas. É a presença da prefeitura, do estado, nesses espaços", disse Rogério Correia.

O candidato destaca que já empregou mais de R$ 1 milhão em emendas para o esporte da capital mineira enquanto deputado. Mas, de acordo com ele, é preciso buscar parcerias e recursos do governo federal para impulsionar a infraestrutura da área.

"Nós vamos ter um projeto de esporte e cultura para a família que será um exemplo. Nós vamos buscar recursos de fora, além dos recursos da prefeitura que conseguem fazer essa estrutura. Com R$ 1 milhão de emenda eu já fiz uns dois ou três campos, mais do que a prefeitura, talvez. Agora vamos fazer com recursos da própria prefeitura", frisou.

Correia foi acompanhado pela candidata a vereadora e liderança local Ana Evangelista (PT), e pelo Presidente do PT em BH, Guima Jardim. No local, o candidato conversou com os moradores e responsáveis pela escola de futebol, além de tirar foto com apoiadores e crianças que praticavam o esporte no local.

Propaganda na TV e Rádio

As agendas deste final de semana são as primeiras após os candidatos aparecerem pela primeira vez na televisão e na rádio. Correia tem o terceiro maior tempo de bloco, com um programa eleitoral de 1 minuto e 49 segundos, além de outras 535 inserções. Segundo o candidato, a propaganda é fundamental para o crescimento e reforçar o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida.

“Nós vamos crescer com as nossas propostas, mostrando que nosso vínculo com o governo do presidente Lula é importante para Belo Horizonte tanto em obras, quanto em políticas sociais. Só o governo federal tem condições de nos ajudar em obras como no Anel Rodoviário, obras de saneamento básico, obras de contenção de encostas e enchentes, obras ambientais como a proteção e transformação da Serra do Curral num parque nacional. Com certeza nós vamos demonstrar que essa proximidade com o governo Lula ajuda Belo Horizonte”, afirmou.

A distribuição do tempo de propaganda eleitoral entre os partidos é determinada pelo tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. A campanha de Rogério Correia, por exemplo, aglutina o PT, PCdoB, PV, Psol, Rede e PCB, que juntos possuem quase 100 deputados no Legislativo federal.