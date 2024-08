Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) usaram boa parte do horário eleitoral gratuito, que estreou nesta sexta-feira (30/8) nas emissoras de rádio e televisão, para se apresentar para o eleitorado e também exibir seus padrinhos e promessas de campanha.

Com maior tempo de propaganda e uma campanha nas cores da bandeira do Brasil, o candidato do PL, deputado estadual Bruno Engler, se apresentou como único representante da direita e também como aquele que defende a família e a “nossa BH”, além de aparecer ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal apoiador, que pediu votos para ele.

Engler também apresentou sua candidata a vice-prefeita, Coronel Cláudia (PL), e destacou a importância das mulheres que, nas eleições presidenciais de 2022, eram o segmento onde Bolsonaro tinha mais rejeição. Parte das inserções de Engler foram usadas para convidar a população para o comício que o candidato fará com Bolsonaro no próximo dia 5, em um estádio na zona Sul da cidade. “Vamos resolver problemas antigos, resultado de uma política velha e atrasada”, afirmou o candidato, que apresentou como um jovem com “energia” para mudar a política.







Desconhecido

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que disputa a reeleição, também apostou no horário eleitoral, onde tem o segundo maior tempo entre os candidatos, para se apresentar para o eleitorado. Prefeito desde que Alexandre Kalil (Republicanos) renunciou, em abril de 2022, para disputar o governo de Minas, Fuad ainda é desconhecido da população da capital, segundo mostraram pesquisas.

Durante todo o horário seu nome e cargo foi repetido diversas vezes. “Esse homem que você talvez nunca viu é o Fuad. Você pode não ter escolhido ele como prefeito, mas o Fuad é o prefeito que escolheu trabalhar para você”, afirma o locutor em um dos trechos do programa de televisão, também similar ao que foi exibido no rádio. O prefeito também apresentou suas realizações à frente da PBH e afirmou que na campanha não vai criticar ninguém e nem fazer promessas que não serão cumpridas. “Vou apenas mostrar o meu trabalho e aí você decide se eu mereço seu voto para continuar e terminar o que já comecei, espero que sim”, afirmou.

Abra seu coração

O candidato do PT, deputado federal Rogério Correia, se apresentou no rádio e na televisão como o “candidato do Lula”. “Ele é o candidato do Lula e vai usar a bagagem toda que tem em BH”, afirma um locutor que pede também ao eleitorado que “abra seu coração para o Rogério”. Correia, que tem minuto 49 segundos, terceiro maior tempo, contou sua trajetória de vida, de professor de matemática a parlamentar, e pediu ao eleitorado que abra o coração para sua candidatura. “Porque juntos nós podemos abraçar essa cidade inteirinha e transformá-la naquilo que queremos”.

Fama de brigão

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), que também disputa a eleição para a PBH, também se apresentou e aproveitou o horário para dar uma alfinetada nos adversários. “Nessa campanha está cheio de deputado querendo largar o cargo para virar prefeito. O atual só assumiu porque o outro também largou. Eu não. Fui eleito, reeleito e cumpri os mandatos sem usar a nossa cidade de trampolim”, afirmou Azevedo.

Nas inserções, Azevedo se defendeu da fama de brigão e afirmou que os embates foram todos para defender os direitos da população. O candidato, que tem 1 minuto e sete segundos, também disse que para fazer mais pela cidade, só virando prefeito. “Fiz tudo o que eu podia como vereador”, afirmou.

Ausência de Zema

O líder das pesquisas de intenção de voto, deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que tem um dos menores tempos no horário eleitoral, não apareceu ao lado de seus dois principais padrinhos, o governador Romeu Zema (Novo) e Kalil, mas destacou seu tempo como apresentador de televisão seu jingle de campanha. “Passei 16 anos em um programa de TV e conheço de perto os problemas do nosso povo. Estamos montando a equipe mais técnica que BH já viu. Temos propostas para resolver de verdade os grandes problemas da cidade. Tô preparado e pode me cobrar, comigo BH vai funcionar de novo”, afirmou o candidato.

Cartão do povo

Também com pouco tempo de propaganda, apenas 27 segundos, o senador licenciado e candidato Carlos Viana (Podemos) usou em seu programa uma estética de estúdio de televisão, remetendo aos tempos em que atuava como jornalista em emissoras na capital mineira, para prometer o “cartão do povo”. "Vou dar o décimo-terceiro para todos que têm o Bolsa-Família, pago pela prefeitura, e um auxílio de R$ 120 reais em cesta básica, com bônus, para comprar no comércio local, R$ 80 reais de farmácia liberado para a pessoa que precisa”, prometeu.

Sem sujar a cidade

Duda Salabert (PDT) também usou seus 26 segundos para se apresentar e explicar para o eleitor o motivo pelo qual, segundo ela, terá tão pouco tempo no horário eleitoral gratuito. “Enquanto muitos fazem tudo para garantir mais tempo de TV, nosso tempo aqui vai ser curto. Sabe por quê? Porque eu não aceitei vender a prefeitura em troca do apoio de meia dúzia de partidos que só querem saber de cargo e dinheiro, comigo não”, afirmou a candidata. Eleita em 2022, a primeira deputada federal trans mineira, usou no programa uma roupa rosa e azul. Duda também explicou ao eleitor que não irá usar santinhos e nenhum material gráfico na campanha para “não sujar a cidade”.

Regras do horário eleitoral





Têm direito ao tempo de propaganda gratuita sete dos 10 candidatos à PBH cujos partidos possuem representação na Câmara dos Deputados. Ele é dividido em dois blocos diários de dez minutos, às 7h e 12h no rádio, e 13h e 20h30 na televisão, além de inserções que são exibidas ao longo da programação.