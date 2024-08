Duda falou sobre a ausência do poder público no leito poluído do Ribeirão Arrudas

Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT) esteve no bairro Granja de Freitas, na Região Leste da capital, na manhã desta sexta-feira (30). No local, há uma cachoeira no Ribeirão Arrudas, altamente poluída pelos resíduos lançados na água.





Em frente à cachoeira, Duda Salabert conversou com a especialista em recursos hídricos e mestre em Geografia, Márcia Rodrigues Marques, e alertou sobre a necessidade urgente de se iniciar um trabalho de despoluição das águas, para garantir acesso hídrico universal em Belo Horizonte.

"É lamentável, muito triste, uma paisagem linda como essa, no Ribeirão Arrudas, uma cachoeira maravilhosa, que tem um potencial ecoturístico gigantesco, que poderia ser um ponto de lazer para o belo-horizontino, completamente poluída, marcada por total descaso do poder público. Um ambiente totalmente degradado e sujo: você não vê um traço do poder público", disse a candidata em entrevista no local.

Durante o compromisso de campanha, Duda Salabert aproveitou para destacar a importância do acesso à água. "Como pode em Belo Horizonte, uma cidade com tantos rios, córregos e nascentes, 5% da população de BH não ter acesso à água. Se eu for eleita prefeita, nós vamos zerar esse número", declarou.

A candidata também destacou que 150 mil moradores da capital mineira não têm acesso à rede de esgoto. "Fica o compromisso de, nesses quatro anos, a gente universalizar o saneamento básico em Belo Horizonte", afirmou.

Lagoa da Pampulha

Duda Salabert aproveitou a pauta sobre recursos hídricos para falar sobre a despoluição da Lagoa da Pampulha, uma demanda antiga na capital mineira. "Vamos enfrentar a máfia da Lagoa da Pampulha, que impede a despoluição", salientou. Além disso, a candidata prometeu renunciar ao cargo de prefeita se não conseguir melhorar consideravelmente a qualidade da água dentro de um período de dois anos, caso seja eleita.

A candidata explicou que a citada máfia seria formada por empresas que se beneficiam com medidas paliativas de tratamento das águas. "A empresa, ali, ela lucra muito no fato de avanço na melhora da água da Lagoa da Pampulha ser muito tímido", pontuou. Ela também lembrou que o conjunto urbanístico e arquitetônico da Pampulha é patrimônio mundial da humanidade.

Para cumprir com esse objetivo, Duda Salabert promete dialogar com a prefeitura de Contagem, com o governo do estado e com o governo federal.

Integração da SLU à secretaria de Meio Ambiente

Ainda na manhã desta sexta-feira, Duda Salabert visitou a Coopesol-Leste, também no bairro Granja de Freitas. No local, foi recebida pela presidente Vilma Esteves, conversou com cooperados e reafirmou o compromisso com as necessidades dos catadores de material reciclável. Ela propõe que os trabalhadores recebam também pela triagem do material, e não apenas pela venda, como ocorre atualmente.

"É central do ponto de vista da gestão colocar a SLU na secretaria de Meio Ambiente, pois nós entendemos que os catadores de material reciclável desempenham um trabalho importantíssimo, não só do ponto de vista social, mas também educativo e ambiental. São grandes educadores ambientais", afirmou.