O candidato Mauro Tramonte se reuniu com representantes da UFMG para buscar soluções com o problema da poluição da Lagoa da Pampulha

O candidato à prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira (29/8) que irá buscar especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para solucionar a poluição da Lagoa da Pampulha. O apresentador relembrou que há quase sete décadas, o lugar era usado para prática de esportes aquáticos.

"É muito triste saber que em 20 anos gastou-se R$ 1,5 bilhão, segundo a CPI que foi feita pela Câmara dos Vereadores, e não resolver nada. Temos propostas de procurar a UFMG, pegar seus técnicos, trazer aqui", afirmou Tramonte.

A poluição do local é fruto, segundo alegou, do despejo de esgotos das residências próximas e dos vindos de outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem.

O candidato também afirmou que conversou com o cônsul do Reino Unido em Minas Gerais e que ele ofereceu tecnologia usada no país europeu para a limpeza de lagoas.

Ao ser questionado se estaria disposto a romper o contrato que a PBH firmou em 2018 com o Consórcio Pampulha Viva, Tramonte disse que "se for para romper contrato, vou romper". A prefeitura investiu mais de R$ 65 milhões para melhorias na qualidade da água.

"Temos um cartão postal lindo, que nos anos 50 tinha até esporte aquático e hoje a gente não pode usufruir de nada. Há anos estão fazendo coisas paliativas, temos que fazer alguma coisa que acabe com esse problema da Lagoa da Pampulha", concluiu.