O candidato Mauro Tramonte (Republicanos) afirmou que não deseja desperdiçar cargos na Prefeitura de Belo Horizonte, caso seja eleito para um cargo no Executivo. Ele considera que o corte de cargos pode ser uma de suas primeiras ações. A declaração foi feita em uma entrevista ao Estado de Minas, nesta quarta-feira (28/8), durante a série de sabatinas em parceria com o Portal Uai.

"Vamos começar a cortar os gastos, cortar isso agora, há outros locais onde podemos reduzir também. Vamos analisar a situação, a cidade está crescendo a cada dia", explicou. "Temos muitos cargos", acrescentou.

Para Tramonte, os recursos utilizados na Prefeitura poderiam ser direcionados para áreas como saúde e educação. "Se você chegar aqui e dizer que não tem intenção de abrir nenhuma escola, como assim? A cidade está em constante crescimento e também enfrenta problemas na área da saúde. Se eu disser que não irei mais abrir UPA e centros de saúde, isso não faz sentido. Precisamos acompanhar a evolução e buscar soluções. Se necessário, vamos encontrar formas de abrir mais escolas, contratar mais professores e melhorar a educação para todos."

Sabatinas

