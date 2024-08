O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, acompanhado de seu vice-candidato, Paulo Brant (PSB), visitou a Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital mineira, na manhã deste domingo (25/8). No local, Gabriel caminhou pelo bairro para ouvir as demandas dos moradores da região e apresentar o seu material de campanha. O candidato também fez críticas a a gestão do prefeito Fuad Noman (PSD), que concorre a reeleição.

O candidato afirmou que, se eleito, uma de suas prioridades será a melhoria da mobilidade urbana na região. Gabriel pretende tirar do papel as obras do BRT Amazonas, o que, segundo ele, vai assegurar maior fluidez no trânsito da Região Central à Região Oeste de BH e cidades da Região Metropolitana.

O candidato ainda acusou Fuad de utilizar o anúncio das obras como uma estratégia eleitoral, mas alegou que, apesar das promessas, não há planos concretos para iniciar os estudos ainda neste ano.

“Faltou liderança dos últimos prefeitos para tirar estas obras do papel. O atual prefeito fez dela mais um anúncio eleitoreiro, mas não vai nem iniciar os estudos neste ano. Meu compromisso, que já está no meu plano de governo, é implantar não só o BRT Amazonas, como outras pistas exclusivas para ônibus. Sou, inclusive, um dos autores de uma lei que estabelece a criação de corredores exclusivos. Quero que as pessoas se desloquem o mais rapidamente de casa para o trabalho, ganhando em qualidade de vida”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do prefeito Fuad Noman para pedir um posicionamento, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

Em junho, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assinou ordem de serviços para que sejam iniciados os estudos e projetos de mobilidade urbana do BRT Amazonas. A previsão é que os estudos fiquem prontos no final de 2026.