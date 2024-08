Sob o sol quente na manhã deste domingo (25/8), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou o Alto Vera Cruz, na Região Leste da capital mineira, acompanhado de sua candidata a vice, Luisa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema, para ouvir demandas da população. À reportagem, disse que as vilas e comunidades serão prioridade na sua gestão, caso seja eleito, e prometeu maior diálogo com a população.

A agenda também foi acompanhada do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. No local, Tramonte foi recebido por diversos apoiadores, sendo abordado a todo o momento para tirar selfies. Ainda na manhã de hoje, o candidato foi no Taquaril, também na Região Leste, ouvir as demandas dos eleitores.

"A população nunca pode ser deixada de lado. Nós estaremos junto com a população. Eu tô passando aqui, eu tô vendo a quantidade de lixo jogado pelas ruas, as pessoas reclamando que a coisa não tá boa. De um tempo pra cá, piorou muito. É isso que nós queremos: estar junto com a população para poder mudar e melhorar a vida de quem mais precisa”, disse Mauro Tramonte enfatizando a necessidade de olhar as regiões mais vulneráveis de Belo Horizonte.

“Nós estamos caminhando por vários locais. Eu acho que eu sou o único que está caminhando em todos os locais onde as pessoas estão aí mais necessitadas, e vamos continuar, vamos continuar desse jeito. Nós queremos trabalhar pro povo, melhoria pro povo, principalmente nesses locais aqui de mais vulnerabilidade”, completou.

À reportagem, Tramonte afirmou que, se eleito, irá melhorar o diálogo com as vilas e comunidades. “Vamos ser porta aberta, esse povo precisa”, afirmou. De acordo o candidato, esse diálogo será aprimorado em contato direto com a população.

“Se eu tiver eleito nós vamos sair desse jeito, nós vamos para tudo quanto é lado. Deixa o pau quebrar. Vamos onde que o povo está, a gente precisa e tem aí a determinação de estar. É isso que nós vamos fazer. Nosso governo vai ser diferente por causa disso. Vamos estar junto com o povo”, afirmou.