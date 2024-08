O tom da campanha eleitoral em Belo Horizonte subiu neste sábado com troca de farpas entre o senador Carlos Viana (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), ambos candidatos à prefeitura da capital.

No embate, sobrou para o também candidato, deputado estadual Mauro Tramonte (Podemos) e a vice-prefeita na sua chapa, a ex-secretária de estado de Planejamento, Luisa Barreto (Novo), indicada pelo governador Romeu Zema (Novo).

Azevedo foi chamado por Viana de “estudante manhoso e birrento da quinta série”.

A crítica do senador foi uma resposta à entrevista dada mais cedo por Gabriel, na qual o vereador afirmou que Viana não teve autonomia para escolher a candidata a vice-prefeita. “Como é que vai atuar com autonomia e não vai fatiar a prefeitura, como Fuad (Fuad Noman, prefeito e candidato à reeleição) fez?”, disparou Gabriel contra Viana, após caminhada e um “adesivaço” no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital.





Viana rebateu. “Não quero ficar gastando o meu tempo de candidato para ficar respondendo ao estudante manhoso e birrento da quinta série que chegou à presidência da câmara. Ele deu quase R$ 1 bilhão para as empresas de ônibus às vésperas da eleição. Isso cheira mal. Eu quero pegar esse dinheiro e criar o cartão do povo, o décimo terceiro salário para quem recebe o Bolsa Família na nossa capital”, afirmou.





Viana aproveitou a resposta a Gabriel também para criticar Tramonte. Luísa Barreto foi chamada pelo candidato do Podemos de “Haddad de saias” e “Lutaxa”, referência ao ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad.





“Aproveitando, se a gente está falando de fraco, fraco é o Tramonte, né? Tem que ficar debatendo é com a vice dele. É ela quem domina tudo. É a Luísa Haddad, a Lutaxa, a Haddad de saias. Deu 300% de aumento para ela e para os secretários do Zema. Para o policial e para o professor do estado, não deu nada. Distribuiu jeton igual pizza. Para quem não sabe o que é jeton, é dinheiro extra para fazer reunião. A Luísa Haddad, a Lutaxa, a Haddad de saias é quem manda lá naquela candidatura do Tramonte, que não responde a nada nem a ninguém", afirmou ao Estado de Minas.

A assessoria de Tramonte disse que ele não vai responder às críticas.



Viana anunciou anteontem que a líder comunitária Kika da Serra (Podemos) não será mais sua candidata à vice na sua chapa, mas sim Renata Rosa (Podemos).





O nome de Renata foi registrado pelo partido à revelia do candidato. Viana garantia que Kika seria a vice na chapa e que essa escolha era pessoal dele. No entanto, segundo o candidato, por uma decisão pessoal dela, Kika desistiu de ser a vice e vai concorrer à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Renata foi indicada por Nely Aquino.