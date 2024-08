O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, disparou críticas aos seus adversários da corrida pelo comando da capital mineira, na manhã deste sábado (24/8).

Após caminhada e um “adesivaço” no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital mineira, Gabriel reforçou a imagem de sua chapa como a única alternativa capaz de fazer "uma mudança”.

Um dos alvos das críticas foi o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), que anunciou ontem que a líder comunitária Kika da Serra (Podemos) não será candidata à vice na sua chapa, mas sim Renata Rosa (Podemos).

O nome de Renata foi registrado pelo partido à revelia do candidato. Viana garantia que Kika seria a vice na chapa e que essa escolha era pessoal dele. No entanto, segundo o candidato, por uma decisão pessoal dela, Kika desistiu de ser a vice e vai concorrer à Câmara Municipal de Belo Horizonte.





“Este aí não conseguiu nem mesmo ter autonomia para escolher sua vice. O partido empurrou goela abaixo uma pessoa que tem relação com a presidente do Podemos em Minas. Como é que vai garantir que vai atuar com autonomia e não vai fatiar a prefeitura, como Fuad fez?”, disparou Gabriel contra o senador Carlos Viana. A reportagem pediu posicionamento ao candidato do Podemos e aguarda o retorno.

Gabriel também disparou críticas a Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT), Fuad Noman (PSD) e Mauro Tramonte (Republicanos). Em sua fala mencionou a troca constante de secretários durante a administração de Fuad Noman e criticou a atuação do PT na área de assistência social, apontando o aumento significativo de moradores de rua nos últimos anos.

Em relação ao PDT, afirmou que apesar de Duda Salabert ser candidata a prefeita, o vereador Bruno Miranda, do mesmo partido, é líder do governo de Fuad Noman na Câmara. Além disso, afirmou que Mauro Tramonte é apoiado por Alexandre Kalil, o que, segundo Gabriel, o alinha com a gestão que foi responsável pelas quedas consecutivas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Na manhã de hoje, Gabriel visitou o Aglomerado da Serra, acompanhado do seu candidato a vice prefeito, Paulo Brant (PSB). No cumprimentou moradores, distribuiu materiais de campanha e adesivou carros. O candidato também caminhou pelas ruas do aglomerado acompanhado do vereador Gilson Guimarães (PSB).

Durante a visita, o candidato disse que, se eleito, vai criar um programa de assistência profissional e material para reformas de casas em vilas e favelas, em parceria com a construção civil. “Quem vive em condições inadequadas, não está protegido o suficiente e não consegue manter uma vida com saúde. Todos merecem um teto digno para morar", prometeu.