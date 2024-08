Viana criticou Zema e Luísa Barreto, ex-secretária do governo estadual e candidata a vice na chapa com Mauro Tramonte

Em entrevista ao Estado de Minas na última sexta-feira (23/8), o candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Viana, criticou o governador Romeu Zema (Novo) pelo que considera uma falta de abertura para diálogo. Durante a sabatina, o senador destacou que pretende aprimorar o contato com outras instâncias da federação caso seja eleito na capital mineira.









Com a integração entre ônibus e metrô na Região Metropolitana de BH como uma de suas principais plataformas de campanha, Viana ressaltou que precisará dialogar com os governos estadual e federal para conseguir sucesso em medidas como a redução da tarifa nos modais. Questionado sobre seu trânsito com o atual governador mineiro, ele foi categórico.





“É nulo. O Zema não conversa com ninguém. Isso é da base do Novo, não tem diálogo. Esse diálogo inclusive prejudicou muito Minas. Nós não conseguimos resolver o problema da dívida, o estado não recebeu investimentos e isso pode se repetir em Belo Horizonte. Se nós colocarmos aqui candidatos que não tem diálogo interpartidário, nós vamos deixar Belo Horizonte isolada no tempo, como Minas ficou. Zema, no primeiro dia que foi reeleito anunciou que seria candidato à Presidência da República. Você acha que vem recurso? Não vem um R$ 1 para Minas. Está sobrevivendo das liminares do STF e do dinheiro de Brumadinho. Mas esse diálogo precisa ser feito, eu espero ter diálogo com o governador como prefeito, porque eu preciso dele para gente integrar as empresas de ônibus”, afirmou o senador.





Viana também criticou Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento e Gestão de Zema e candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). O senador disse que o nome da aliada do governador lhe foi oferecido como companheira de chapa, mas ele negou a movimentação.





"A vice dele me foi oferecida e eu cheguei a cogitar. Só que currículo aceita qualquer coisa. Na época, eu falei 'olha, o currículo dessa senhora é bom', mas aí quando você vai olhar em profundidade, você vai ver quem é. É uma secretária que está desde o Aécio e não teve competência para consertar os elevadores da Cidade Administrativa, é a mulher que assinou o aumento de 300% do salário do Zema e dos secretários e dos jetons. É a mesma que não deu dinheiro para os policiais bombeiros e professores."













