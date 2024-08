O candidato à PBH Bruno Engler (PL) e a candidata a vice Coronel Claudia Romualdo participaram da tradição de visitar o Café Nice, no centro de BH, na corrida eleitoral

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, Bruno Engler, visitou o Café Nice, na Região Central de Belo Horizonte (PBH), na manhã desta sexta-feira (23/8). O local é conhecido por receber tradicionais visitas de candidatos a cargos políticos, seja para o cargo de prefeito, governador ou presidente da República. Acompanharam o candidato a vice da chapa, Coronel Claudia Romualdo, além de cerca de 15 apoiadores.

O candidato gravou material de campanha com os apoiadores pela Avenida Afonso Pena e conversou com clientes e funcionários de comércios da região. Na visita ao estabelecimento, Engler afirmou que é um privilégio participar desta tradição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"É uma tradição visitar aqui o Café Nice, para a gente é um privilégio poder estar participando desse lugar onde tantos políticos importantes da nossa cidade, do nosso estado já passaram. Então a gente vem aqui, tomar um cafezinho, roda um pouquinho o centro da nossa cidade, que apesar de estar um tanto quanto largado, ainda é um lugar que tem um valor histórico e emocional. Importantíssimo para todos os belo-horizontinos e para mim também", disse à imprensa.

O candidato ainda opinou sobre as condições da região central. "O centro de BH precisa de muito carinho, muita atenção, ninguém está satisfeito com a situação que está hoje".





Promessas para a atividade comercial e segurança

Engler disse que quer desburocratizar a atividade comercial "para que os comerciantes tenham mais liberdade para trabalhar". "A gente vai rever o código de posturas para que eles possam trabalhar de maneira mais tranquila, mais livre", explicou.

O candidato ainda reafirmou o plano de reforçar o policiamento móvel em todas as regiões da cidade, para "aumentar a sensação de segurança", e disse que pretende investir na luminosidade da região.

"A gente quer liberar a questão dos anúncios luminosos que inclusive à noite aqui no centro auxiliam a iluminação pública, para que não fique um lugar escuro, não fique um lugar ermo", afirmou.

Engler ainda comentou sobre a situação dos moradores de rua. "A gente sabe que tem muitos moradores de rua aqui no centro, a gente precisa buscar uma solução para que as pessoas saiam dessa situação, que é importante para dar dignidade a elas, é importante também para essa revitalização do centro", disse o candidato à PBH.

Tradição política belo-horizontina

Além de Engler, o Café Nice já esteve presente na agenda de outros candidatos à PBH. Na última sexta-feira (16/8), Mauro Tramonte (Republicanos), Rogério Correia (PT) e Gabriel Azevedo (MDB) iniciaram suas campanhas no estabelecimento.

O Café Nice já recebeu as visitas dos candidatos à Presidência da República Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Marina Silva, além do ex-presidente e à época prefeito de BH, Juscelino Kubitscheck. No meio político comenta-se que o candidato que não visitar o Café não tem chance nas eleições.