O apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) foi citado por 27% dos entrevistados pela pesquisa estimulada do Datafolha como principal nome na corrida eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira (22/8). Na última terça-feira (20/8), a pesquisa EM/Opus apontou cenário semelhante, com Tramonte liderando e cinco candidatos disputando o posto de segundo lugar.





Tramonte conseguiu o apoio de dois adversários políticos importantes no cenário mineiro, o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (Republicanos). Zema inclusive indicou a candidata a vice, Luísa Barreto (Novo).

Em seguida aparecem tecnicamente empatados cinco candidatos. O senador licenciado Carlos Viana (Podemos) com 12%; já o atual prefeito Fuad Noman (PSD), a deputada federal Duda Salabert (PDT); e deputado estadual Bruno Engler (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), registram 10%.



Já o deputado federal Rogério Correia (PT), que é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está com 7% das intenções.

O presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo (MDB) foi citado por 3% dos entrevistados, seguido de Wanderson Rocha (PSTU) com 1%. As outras duas candidatas, Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) foram citadas, mas não chegaram a 1%.

Entre os entrevistados, 10% alegaram que devem votar em branco ou nula e 9% ainda estão indecisos em relação ao candidato. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

Já no levantamento espontâneo, no qual os postulantes ao cargo não são apresentados, Mauro Tramonte também lidera com 8%, seguido por Engler, com 5%; Duda Salabert, Rogério Correia e Fuad Noman, com 4%; Carlos Viana e Gabriel Azevedo com 1%.

O levantamento foi feito entre 20 e 21 de agosto e entrevistou 910 pessoas na capital mineira. Tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa foi registrada sob o número MG-05345/2024.