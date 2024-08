O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), afirmou que pretende demolir o complexo da Lagoinha e construir vias de acesso automobilístico nos moldes do Big Dig, de Boston, nos Estados Unidos, e da Perimetral, no Rio de Janeiro. A afirmação foi feita em encontro com moradores do conjunto IAPI, no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste, nessa quarta-feira (21/8).

De acordo com o candidato, a intenção é revitalizar a região e melhorar o acesso dos moradores ao Centro de BH, com passagens subterrâneas para veículos e novos parques. "Está no meu plano de governo colocar abaixo o complexo da Lagoinha, criar o parque da Lagoinha, integrar esta região do IAPI ao coração de Belo Horizonte, para fazer com que vocês caminhem num parque quando estiverem indo para lá", afirmou.

O Big Dig, nome não oficial do Central Artery/Tunnel Project (CA/T), é o projeto de infraestrutura mais caro dos Estados Unidos, estimado em custar US$ 22 bilhões (aproximadamente R$ 122 bilhões). O projeto é conhecido por incluir um túnel sob a cidade de Boston e outro sob o Rio Charles, substituindo rodovias congestionadas e melhorando a circulação no coração da cidade.

Já a Perimetral, no Rio de Janeiro, era um elevado que ligava a Zona Sul e a Zona Norte da cidade, facilitando o acesso à ponte Rio-Niterói e a outras vias importantes. A construção foi inaugurada em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas, após reclamações sobre a insegurança e a estética da paisagem, iniciou-se o processo de demolição, que será concluído em novembro de 2024.

No cenário da capital mineira, Gabriel acredita que a revitalização da região da Lagoinha trará valorização. "Quero transformar a Lagoinha com o potencial que ela tem, assim como é hoje a Lapa, no Rio de Janeiro", afirmou o candidato. De acordo com ele, o projeto seria financiado pela valorização imobiliária da área ao redor do novo parque, também incluído em seu plano de governo.

Para ele, o conjunto IAPI representa o modelo de adensamento que reflete o que planeja para a cidade, com mais pessoas morando próximas ao centro ou a terminais de transporte.

Na reunião, Gabriel Azevedo também anunciou que pretende aumentar a oferta de moradias próximas ao Centro, por meio da flexibilização das regras da construção civil. Ele planeja incentivar a construção de casas de passagem para pessoas em situação de rua, com a oferta de 5 mil vagas. Cada casa terá capacidade para abrigar 300 pessoas, visando oferecer mais segurança e conforto aos moradores.