O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte do MDB, vereador Gabriel Azevedo, assinou uma carta de intenções para as “boas práticas da engenharia” no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (Crea-MG), nesta terça-feira (20/8).

Azevedo esteve acompanhado do seu candidato a vice-prefeito, Paulo Brant (PSB), e do presidente do Crea-MG, Marcos Gervásio, para assinar as propostas da cartilha. "Ideias e situações para os municípios - Contribuições da engenharia, da agronomia e das geociências".

“Uma cidade como Belo Horizonte, construída e erguida em quatro anos, de 1893 a 1897, pode e deve ser reerguida nos próximos quatro anos. É com muita engenharia, é com muita prática, com muita regularização fundiária e valorização da construção, que a gente vai tornar nossa capital mineira uma cidade que volte a sentir muito orgulho de si própria”, disse.

A publicação é o primeiro protocolo assinado por Azevedo e Brant. O documento reúne diretrizes sobre o meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, alimentos, rodovias e valorização das profissões.



