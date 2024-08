Na manhã desta terça-feira (20/8), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou o Hospital Evangélico de Belo Horizonte, na Região Centro-Sul da capital mineira, acompanhado de sua candidata a vice, Luisa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento do governo Zema. Durante a visita, Tramonte foi homenageado pelo superintendente do hospital, Perseu Perruci, em reconhecimento pela destinação de emendas parlamentares à instituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No local, o candidato também ressaltou que a saúde será uma de suas prioridades de governo, caso seja eleito. Tramonte também rebateu às críticas de adversários, que o acusam de ter tido uma atuação “tímida” como deputado estadual. Ainda pela manhã, Mauro Tramonte esteve na Praça Sete de Setembro e arredores, no Centro de Belo Horizonte, onde caminhou para ouvir as demandas da população. À reportagem, comentou sobre a importância de revitalizar a área central da capital mineira.

Entre as propostas para a área da saúde, Tramonte citou a contratação de mais médicos e convênio com clínicas e universidades. O deputado também afirmou que é preciso dar apoio aos profissionais da saúde.





“A saúde é tudo, né? Nós temos que pensar na saúde como um todo. A nossa proposta é que não falte médicos nas UPAs, fazer convênio com clínicas, hospitais, universidades. Nós vamos contratar mais médicos e pediatras. Nós precisamos dar atenção à saúde. Hoje as pessoas não podem ficar oito, dez horas sofrendo numa UPA, nós estamos cansados disso”, disse.

“Nós queremos que os centros de saúde sejam equipados, que dê mais condições de trabalho às pessoas que estão aí trabalhando nesse local. Os profissionais precisam ter apoio. Porque muitos estão ficando doentes, infelizmente, de tanto trabalho. E isso nós não queremos. Nós não queremos que nossa Secretaria de Saúde vire uma ‘Secretaria de Doença’. A saúde vai ser a nossa prioridade também”, completou.





Críticas





Ao rebater as críticas dos adversários, Tramonte afirmou que “fez um bom trabalho na Assembleia”, fazendo um balanço de suas atividades parlamentares, como a proposição de projetos de lei e realização de audiências públicas.





“Eu não comento as coisas de outros candidatos. Eu não preciso comentar isso. Eu preciso dar satisfação ao povo de Belo Horizonte”, afirmou. “(...) Eu não vou dar satisfação para adversários que queiram criticar o trabalho que eu faço, que é considerado um bom trabalho”, completou.





Revitalização do Centro de BH





Durante caminhada na Região Central de Belo Horizonte, Tramonte afirmou que o Centro está “abandonado”. Para o candidato, é preciso “fazer com que o Centro viva de novo”. “O Centro tá esquecido. O Centro está abandonado. Nós precisamos fazer com que esse Centro viva de novo. Não é expulsar as pessoas do Centro e mandar para a periferia. Não vai adiantar. É o contrário. Nós temos que trazer o povo ao centro. Aqui tem muito espaço”, declarou.





Para o candidato, é importante estar presente na região, em especial da Praça Sete. No local, Mauro Tramonte tirou fotos com diversos apoiadores e conversou com a população e comerciantes para ouvir demandas. “O movimento é muito grande aqui e a gente tem que estar junto com o povo”, disse.





Pesquisa do EM





Pesquisa divulgada pelo Estado de Minas nesta terça-feira (20/8) aponta que Mauro Tramonte lidera a disputa eleitoral com 24% das intenções de voto. Ao comentar os resultados, Tramonte afirmou apesar do bom desempenho, o trabalho da campanha nas ruas continua. "São as propostas que nós estamos fazendo e o povo está abraçando as nossas propostas. É isso que nós queremos, apresentar ao cidadão as nossas propostas, nossos projetos de suma importância para Belo Horizonte", disse.





Emendas impositivas





Mauro Tramonte também defendeu as emendas impositivas, afirmando que "as emendas são destinadas para o bem das pessoas e das entidades". Para o candidato, tanto os deputados quanto vereadores conhecem bem as áreas que mais necessitam de recursos, pois são procurados pela população.