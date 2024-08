O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) esteve na noite desta segunda-feira (19/8) no Sindicato dos Taxistas de Belo Horizonte (Sincavir) para conversar com a categoria. Ele defendeu que a prefeitura assuma a gestão do Anel Rodoviário e disse ser o único postulante a possuir experiência no Executivo.

"O Anel Rodoviário é o lugar que mais mata em Belo Horizonte. Sabe quem é o responsável pelo Anel? O Dnit. Quem esteve lá para consertar, olhar e avaliar? A prefeitura, Polícia Militar e Guarda Civil", afirmou Fuad Noman fazendo referência a um acidente que interditou o trânsito no Anel Rodoviário por seis horas.

O pessedista afirmou que a via é de responsabilidade do governo federal, mas que vem pedindo a transferência para a prefeitura e, desta forma, realizar obras para melhorar a segurança viária. Ao falar sobre a corrida eleitoral, Fuad pontuou que ele é o único que possui experiência em cargo Executivo entre os candidatos.

"Eu tenho experiência, sei fazer, já fiz, estou fazendo e tenho muito mais a fazer. (...) Quem tem experiência em gestão sou eu. E o que eu tenho dito para todo mundo, temos muitas obras começadas precisando de conclusão, mas temos muitas obras para começar", afirmou o prefeito.

Já os taxistas, que declararam apoio ao atual prefeito, cobraram que seja autorizado o uso de todas as faixas exclusivas para ônibus por táxis e pediram também a legalização do uso de caminhonetes, como picapes de médio porte, como veículos para a categoria.

O presidente do Sincavir, Carlos Fernandes, alegou que o uso das picapes ajudaria as pessoas que precisam levar grande quantidade de bagagem ou mesmo itens grandes, como geladeiras ou televisões.

Acompanharam o candidato a vice, Álvaro Damião (União Brasil), e o secretário municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Paulo Lamac (PV).