A deputada federal Duda Salabert (PDT) abriu sua campanha à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com um almoço no Bairro Lagoinha, na região Noroeste, nesta segunda-feira (19/8). Acompanhada pelo seu candidato a vice, Francisco Foureaux (PDT), a parlamentar ouviu as propostas de moradores e lideranças locais.

Segundo a candidata, há um descaso das últimas administrações da prefeitura com o bairro. “Nós escolhemos que a primeira agenda pública fosse na Lagoinha não só para discutirmos assistência social, debatermos a questão da população em situação de rua, mas muito mais do que isso, nós precisamos discutir a requalificação da Lagoinha”, disse.

A parlamentar esteve no Quintal do Degas, um dos principais pontos gastronômicos da região, onde reforçou a necessidade de potencializar o turismo e amplificar o “DNA criativo” da capital mineira. Quando eu for eleita, nós vamos trabalhar para ter filas de estrangeiros para comer o pastel da Galeria do Ouvidor”, declarou.

Duda Salabert abriu a campanha apenas no quarto dia oficial da corrida eleitoral. Até então, a parlamentar havia reservado os seus dias para agendas internas e gravação de material publicitário. Nesse domingo (18/9), a candidata decidiu passar tempo com a filha enquanto sua companheira prestava o Concurso Nacional Unificado (CNU).