Gabriel Azevedo também quer promover uma integração da GCM com as forças do estado

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e candidato à Prefeitura, vereador Gabriel Azevedo (MDB), se reuniu com representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) nesta segunda-feira (19/8). O parlamentar recebeu uma série de demandas da categoria e se comprometeu em atualizar o seu plano de governo para atendê-las.

Foram três pedidos levados pela categoria ao candidato: a construção de um centro de treinamento específico para os servidores, reforçando o trabalho na área de saúde mental; a resolução das férias-prêmio acumuladas; e, a modernização do estatuto e do plano de carreira.

“O prefeito tem que ouvir quem serve o povo de Belo Horizonte. Quando o assunto é segurança, a corporação tem que ser escutada. Eu fiquei feliz de ver que os pontos que estão colocados no plano de governo os contempla bastante e acrescentei esses três compromissos que não estavam no nosso plano”, declarou.





No seu plano, o vereador também se comprometeu com a nomeação imediata dos aprovados no último concurso da Guarda, além de realizar um novo certame para aumentar o efetivo. Azevedo ainda quer ampliar o número de câmeras de videomonitoramento, zerar as vias públicas sem iluminação, e estimular a coleta de informações por meio de redes de vizinhos.





Questionado se a prefeitura teria capacidade financeira para atender tantas demandas, o parlamentar destaca que pouco dinheiro está sendo empenhado na segurança.





“É uma fina parte do orçamento que vai (para a segurança). É um efetivo pequeno que precisa ser ampliado. Quanto custa um cidadão morto na calçada? Quanto custou um edifício completamente incendiado, porque havia falta de inteligência e policiamento na região? Não dá para a cidade perder tempo e recurso enquanto a gente precisa investir na nossa Guarda Municipal”, explicou.