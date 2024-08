O Estado de Minas começa hoje uma série de 10 dias de sabatinas ao vivo com todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As entrevistas serão uma forma de os postulantes se apresentarem aos quase 2 milhões de eleitores da capital mineira, explicarem suas propostas para os principais problemas da cidade e destacarem suas posições políticas e partidárias.



Com um convidado por dia, até o final do mês, as entrevistas serão conduzidas pela equipe de política, Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube do Portal UAI às 10h e trechos destacados no site do EM. Já em parceria com a TV Alterosa, os melhores momentos da sabatina também serão exibidos na edição noturna do jornal diário.



Começando pela candidata Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária (PCO), as sabatinas reforçam o compromisso do EM com uma cobertura ampla e democrática. Na terça-feira, dia 20, a entrevistada será a candidata Indira Xavier, do partido mais novo das eleições, a Unidade Popular (UP) - fundado em 2016.



Fechando a rodada de entrevistas com candidatos de partidos sem representação no Congresso Nacional, na quarta-feira (21/8), o convidado é Wanderson Rocha, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU).



Em seguida, a série vai receber os sete candidatos que figuram na parte de cima das pesquisas de intenção de voto e têm mandato. O deputado estadual Bruno Engler (PL) será sabatinado na quinta-feira (22/8). Apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar foi o mais votado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2022) e cumpre seu segundo mandato na Casa.



O senador licenciado Carlos Viana (Podemos) é o convidado que vai fechar a primeira semana de sabatinas, na sexta-feira (23/8). A série terá uma pausa no final de semana, mas a cobertura da agenda dos candidatos segue no portal e na edição diária do jornal impresso, contando agora com uma coluna especial sobre os bastidores e fatos inusitados da campanha.



Na segunda-feira (26/8), será a vez da deputada federal Duda Salabert (PDT). Nas últimas eleições municipais, em 2020, a parlamentar conquistou seu primeiro cargo eletivo sendo a vereadora mais votada da história da capital mineira.



O deputado federal Rogério Correia (PT), será entrevistado na terça (27/8). Ex-vereador e ex-deputado estadual, o candidato é endossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e busca ser o primeiro petista eleito prefeito de BH desde 2005.



No dia seguinte, quarta-feira (28/8), o líder das primeiras pesquisas de intenção de voto, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) será sabatinado. Apresentador de televisão por anos e parlamentar em segundo mandato, o candidato reúne em sua coalizão o apoio do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos) e do governador Romeu Zema (Novo).



A primeira série de entrevistas do Estado de Minas nas Eleições Municipais de 2024 chega ao fim com a sabatina dos candidatos que já possuem cargos eletivos na cidade. O entrevistado da quinta-feira (29/8), será o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (MDB). No último pleito, o parlamentar foi conduzido para o seu segundo mandato como o quarto mais votado da cidade.



Para encerrar, o convidado será o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), na sexta-feira dia 30 de agosto. Fuad assumiu o cargo com a renúncia do ex-prefeito Kalil para disputar o governo do Estado. Com pouco mais de 2 anos de mandato no principal cargo da cidade, Fuad reúne a maior coligação de apoio nas eleições com oito partidos.

SABATINAS

Confira a data da entrevista de cada candidato (Sempre às 10h)

Hoje (19/8)

Lourdes Francisco (PCO)

Lourdes Francisco (PCO) Divulgação



Amanhã (20/8)

Indira Xavier (UP)

Indira Xavier (UP) Divulgação

Quarta (21/8)

Wanderson Rocha (PSTU)

Wanderson Rocha (Pstu) Divulgação

Quinta (22/8)

Bruno Engler (PL)

Bruno Engler (PL) Divulgação

Sexta (23/8)

Carlos Viana (Podemos)

Carlos Viana (Podemos) Divulgação



Segunda (26/8)

Duda Salabert (PDT)

Duda Salabert (Pdt) Divulgação

Terça (27/8)

Rogerio Correia (PT)

Rogério Correia (PT) Divulgação

Quarta (28/8)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Mauro Tramonte (Republicanos) Divulgação

Quinta (29/8)

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo (MDB) Divulgação

Sexta (30/8)

Fuad Noman (PSD)