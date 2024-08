Sob sol forte, o candidato a prefeito de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT), enfrentou o calor acompanhado de sua candidata a vice, a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), militantes e candidatos a vereador durante caminhada na hora do almoço no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul da capital mineira. A visita, que aconteceu neste domingo (18/8), foi marcada por elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e promessas de programas sociais.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Rogério e Bella chegaram ao local às 10h30. Eles eram aguardados por militantes e candidatos à Câmara Municipal. O vereador Bruno Pedralva (PT) caminhava ao lado deles, enquanto Luisa Dulce (PT) distribuía folhetos de campanha.

Durante toda a visita, o deputado federal entrou em estabelecimentos e conversou com moradores, que fizeram reclamações sobre a atual gestão da prefeitura. Em todos os momentos, Correia se apresentava como o nome de Lula para as eleições em Belo Horizonte.

Durante discurso em cima do carro de som, o deputado voltou a falar sobre programas sociais e teceu elogios ao Bolsa Família e ao Programa Pé de Meia, iniciativas implementadas por governos petistas. Também fez elogios a Patrus Ananias (PT), ex-prefeito e atualmente deputado federal. “Manteremos o legado de Lula e teremos dois prefeitos: um prefeito e uma prefeita, que é a Bella, que está aqui ao meu lado.”

Bella Gonçalves (Psol) citou a questão das antenas de transmissão do Papagaio, um problema que vem sendo apontado pela população. A Cemig prometeu retirar os transmissores, mas até o momento nenhum acordo foi feito com os moradores ou com a prefeitura.

Em outro momento, uma rixa entre as militâncias ocorreu. O candidato a vereador Julio Fessô (PSD), do grupo de Fuad Noman (PSD), se encontrou com os candidatos à prefeitura. As “torcidas” acabaram entrando em discussão, mas a confusão foi apartada por Correia, que abraçou o candidato à Câmara e o convidou a subir no carro de som.

Rogério e Bella discursaram em carro de som para população Ana Mendonça/EM/DAPRESS

Em conversa com o Estado de Minas, Rogério reafirmou que lutará para aumentar a verba destinada a Belo Horizonte pelos programas sociais ligados ao governo Lula. “Venho aqui desde que sou vereador por BH. Precisamos ajudar essas pessoas das vilas e favelas que contam com esses projetos para viver. São mulheres e mães que sentem na pele a diferença”.

Bella também citou o esquecimento de vilas e favelas. Para ela, essas pessoas “seguem sem ser ouvidas”. “Essa questão das antenas, por exemplo, é antiga e precisa ser resolvida.”