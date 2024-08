Tramonte fez uma caminhada pelo bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), disse não acreditar que sua popularidade como apresentador de televisão é uma vantagem na disputa eleitoral. Neste domingo (18/8), terceiro dia de campanha, Tramonte fez uma caminhada pelo bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital.

O trajeto começou com um público tímido, mas a medida que adentrava pelas ruas da comunidade, o candidato chamava atenção dos moradores. O público se dirigia para a porta do comércio, assistia a passeata das varandas e gritava o nome de Mauro Tramonte, que estava na companhia da sua candidata a vice, Luísa Barreto (Novo), e do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos).

"Eu não acredito nisso, não. É a nossa competência. O nosso plano de governo está muito bem feito, as nossas propostas são concretas e boas para a população. É isso que nós queremos mostrar, não é só ser conhecido, mas trabalhar para a população", disse Tramonte.

Nos primeiros dias de campanha, o candidato líder das primeiras pesquisas eleitorais passou por comunidades e equipamentos de saúde. Na sexta-feira (16/8), Tramonte visitou uma UPA na região Noroeste. No sábado (17/8) ele esteve no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul.

Questionado sobre suas propostas para as comunidades, Tramonte disse que quer promover "melhorias em todo o sentido".

"A gente tem que botar mais médicos nas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento). A gente tem que abrir mais vagas na creche. A gente tem que diminuir essas filas de cirurgias, diminuir a perda de exames. O que nós queremos é isso, e nós vamos andar para todos os cantos de Belo Horizonte, junto com a minha vice Luísa e, também, contando com a experiência do nosso querido ex-prefeito Kalil", declarou.

