O Estado de Minas começa nesta segunda-feira (19/8) uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Com uma sabatina por dia, até 30 de agosto, os postulantes ao principal cargo da capital mineira serão questionados sobre os principais problemas da cidade, ideias de governo e suas relações políticas e partidárias.

As sabatinas começam pelos candidatos de partidos sem representação no Congresso Nacional. A primeira entrevistada será Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária (PCO); seguida por Indira Xavier, da Unidade Popular (UP), na terça-feira (20/8); e pelo candidato Wanderson Rocha, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), na quarta (21/8).



Em seguida, os candidatos que têm mandatos. O primeiro entrevistado desse grupo é o deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na quinta-feira (22/8). A primeira semana de sabatinas será fechada pelo senador licenciado, Carlos Viana (Podemos), na sexta-feira (23/8).



Com o final de semana focado nas agendas dos postulantes ao comando da capital, as sabatinas retornam na segunda-feira do dia 26. A primeira entrevistada será a deputada federal Duda Salabert (PDT). Na terça-feira (27/8) será a vez do candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Rogério Correia (PT).



O líder das primeiras pesquisas de intenção de voto, deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), será sabatinado na quarta-feira, dia 28. O parlamentar recebe o apoio do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos) e do governador Romeu Zema (Novo).



A primeira série de entrevistas das eleições municipais de 2024 chega ao fim com a sabatina dos candidatos que comandam atualmente o Legislativo e o Executivo da capital mineira. O entrevistado da quinta-feira (29/8), será o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (MDB). Para encerrar, o convidado da vez é o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), na sexta-feira dia 30 de agosto.



As sabatinas serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Portal UAI, começando por volta das 10h, e com trechos dos melhores momentos sendo exibidos pelo jornal da noite na TV Alterosa, às 19h30, e publicados na edição impressa do EM no dia seguinte. A íntegra também pode ser conferida pelos leitores no site do jornal.



Debate na Alterosa



Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11 de setembro, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.



Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), terão de responder perguntas feitas entre eles.



O primeiro, segundo e terceiro bloco, serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio, e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.



Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.



O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.