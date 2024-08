O primeiro dia oficial da campanha eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi marcado por encontros, corpo a corpo com eleitores, visita a equipamentos públicos, muitos cafezinhos e estratégias de candidatos de colar sua imagem aos à de seus principais cabos eleitorais: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Romeu Zema (Novo).

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil foi citado pelo seu sucessor e hoje adversário nas urnas, Fuad Noman (PSD), que disputa a reeleição. Fuad abriu a sua campanha nos primeiros minutos desta sexta-feira com um adesivaço de carros ao redor da sede de seu partido, na Savassi, Centro-Sul de BH, se dizendo “animado” com a disputa.





Ainda desconhecido pela maioria população, Fuad, que assumiu a PBH em março de 2022 após a desincompatibilização de Kalil – que disputou o governo de Minas –, também aproveitou o primeiro dia de campanha para contar para seus eleitores um pouco da sua história e sua relação com o ex-prefeito, que apoia outro candidato, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). Em suas redes sociais, Fuad contou sua trajetória política e destacou ter sido secretário e vice-prefeito de Kalil.

“Em 2017, Kalil me chamou para trabalhar pela população de Belo Horizonte na minha cidade, primeiro como secretário e depois, vice-prefeito. Fizemos um grande trabalho (...) Há dois anos, Kalil precisou sair da prefeitura e me confiou a missão de levar o trabalho adiante”, afirmou .

Slogan de ex-presidente

O candidato do PL à PBH, deputado estadual Bruno Engler, começou oficialmente sua campanha com a publicação em suas redes sociais de um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é o principal cabo eleitoral do candidato. No vídeo, Bolsonaro repete o slogan que marcou sua gestão no Executivo federal e suas campanhas presidenciais. “Deus, pátria, família e liberdade é a nossa marca e o respeito ao povo de Belo Horizonte”, afirmou Bolsonaro ao lado de Engler.



O ex-presidente também disse ser amigo do candidato com quem, segundo ele, sempre esteve “nos momentos de alegria e tristeza, porque a política também se faz nesses momentos”. “Estou profundamente honrado com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à minha candidatura à Prefeitura de BH. Nossa missão é clara: trazer para Belo Horizonte uma administração que olhe cuidadosamente para cada cidadão, promova a segurança e impulsione o desenvolvimento econômico”, afirmou Engler em suas redes sociais junto com o vídeo de Bolsonaro.

Parceria com Zema

Mauro Tramonte e sua candidata à vice-prefeita, a ex-secretária de Planejamento do governo Zema Luisa Barreto (Novo), visitaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Odilon Behrens, na Região Noroeste, conversaram com pacientes e prometeram parcerias com o chefe do Executivo estadual. Tramonte criticou a falta de médicos e as condições das unidades de saúde da capital. Além disso, ressaltou por diversas vezes que, se eleito, vai buscar ajuda de Zema, seu apoiador, para sanar os problemas de atendimento na rede pública de saúde.

“É interessante o governo do estado estar conosco nesse sentido e em todos os sentidos, quem é que não quer que o governo esteja junto com o município? Seja na saúde, na segurança, na educação. É isso que eu quero, buscar a parceria do governo para estar conosco”, disse.



O candidato também apontou a falta de médicos como um dos motivos para a demora nos atendimentos, porém, não disse quantos seriam necessários contratar para suprir a demanda. “Em todas as regionais que nós visitamos, o grande problema é a demora no atendimento das UPA, falta de médicos, falta de medicamento, demora no exame. Vai ser nossa prioridade a saúde. O povo não pode continuar sofrendo”, declarou Tramonte, que afirmou ainda que algumas unidades de saúde mais se parecem com uma “casa do espanto”.

Candidato de Lula

O deputado federal Rogério Correia, que disputa pelo PT e tem como candidata a vice-prefeita e deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), abriu sua campanha também nos primeiros minutos desta sexta-feira com uma postagem em que aparece ao lado de Lula. Prometeu “trabalhar incansavelmente para transformar” a capital em “lugar de mais oportunidades, justiça e desenvolvimento”.

O parlamentar, que se apresenta como “candidato do Lula”, começou o dia visitando o Restaurante Popular, perto do Terminal Rodoviário, Centro da capital, mas o local estava fechado. Os dois então seguiram para a Praça Sete, no coração de BH, onde tomaram cafezinho no tradicional Café Nice e depois inauguraram uma tenda de campanha no local.

No local eles encontraram por acaso com Tramonte e Luisa Barreto, que foram para a Praça Sete fazer corpo a corpo com os eleitores. Os candidatos se abraçaram em nome da “cordialidade”. “As diferenças são nítidas. Nós queremos escola pública de qualidade, centro de saúde, mais equipes de saúde da família. Vamos fazer um programa para atender especialmente os mais pobres e governar para toda BH. (...) A gente cumprimenta, mas as divergências continuam. A cordialidade faz parte da democracia e dos mineiros”, disse Rogério.



Café no Centro

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (MDB), iniciou o primeiro dia oficial de campanha também em tradicionais cafés do Centro: o Nice e o Palhares, onde almoçou ao lado do seu candidato a vice, o ex-vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant (PSB). “Eu venho no Café Palhares desde criança. Meu pai me ensinou a comer o 'Kaol', a família toda aqui é de eleitores. Então o start inicial é mostrando o que BH tem de melhor: a nossa gastronomia, a nossa gente, o nosso povo", afirmou Gabriel.

Para não furar a longa fila de clientes que aguardavam para almoçar, assessores da campanha chegaram antes e seguraram lugares para os dois candidatos, que distribuíram santinhos para os eleitores. “Faz parte da minha vida. Eu e Gabriel somos pessoas comuns. Como cidadãos de Belo Horizonte, a gente gosta de frequentar esses lugares. Mercado Central, Café Palhares e todos os eventos culturais. É natural, espontâneo”, afirmou Brant. Morador da Região Centro-Sul, Azevedo também escolheu um local central para o seu comitê, em um casarão na Avenida Brasil.



Sem aparição pública

A candidata do PDT à PBH, deputada federal Duda Salabert, não teve agenda pública no primeiro dia de campanha oficial. Passou o dia em gravações para o horário eleitoral. Em suas redes sociais, a candidata, que é professora de literatura, publicou uma foto apoiada em um muro, tendo ao fundo um verso de um poema do escritor gaúcho Mário Quintana: “Eles passarão, eu passarinho”.

O senador Carlos Viana (Podemos) também não teve agenda pública no primeiro dia de campanha. Seu único compromisso foi uma participação em um podcast.



A também candidata Indira Xavier (UP) abriu a campanha com panfletagem na porta de uma fábrica em Belo Horizonte, onde defendeu a reestatização do metrô da capital, privatizado no final de 2022, e o aumento de 100% do salário mínimo. Indira estava acompanhada do presidente nacional da UP, Leonardo Péricles, de seu candidato a vice-prefeito, Geraldo Neres (PSTU), e de apoiadores.

O candidato do PSTU, Wanderson Rocha, também defendeu a reestatização do metrô em um ato de campanha na Praça da Estação, em frente a uma de suas estações de embarque, sob o mote “romper o poder dos bilionários: chega de privatização”.

A candidata do PCO, Lourdes Francisco, se reuniu com concorrentes do partido a cadeiras na Câmara Municipal em Belo Horizonte e na região metropolitana e também participou de uma solenidade com apoiadores no bairro Calafate, região Oeste da cidade.