O candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PL, deputado estadual Bruno Engler, começou oficialmente sua campanha nesta sexta (16/8) com a publicação em suas redes sociais de um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é o principal cabo eleitoral do candidato na disputa pela prefeitura.

No vídeo, Bolsonaro repete o slogan que marcou sua gestão e suas campanhas. “Deus, pátria, família e liberdade é e a nossa marca e o respeito ao povo de Belo Horizonte”, afirmou Bolsonaro no vídeo em que aparece ao lado de Engler. O ex-presidente também disse ser amigo de Engler, com quem sempre esteve “nos momentos de alegria e tristeza, porque a política também se faz nesses momentos”, destacou o ex-presidente.

“Estou profundamente honrado com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à minha candidatura à Prefeitura de BH. Nossa missão é clara: trazer para Belo Horizonte uma administração que olhe cuidadosamente para cada cidadão, promova a segurança e impulsione o desenvolvimento econômico”, afirmou Engler.