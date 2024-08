A largada oficial para a campanha eleitoral em 2024 é dada a partir desta sexta-feira (16/8). Concorrentes a vagas nas câmaras municipais e prefeituras de todo o país podem, a partir de então, começar a pedir votos e distribuir materiais para atrair eleitores e garantir a escolha nas urnas em outubro. Em Belo Horizonte, a disputa pela prefeitura começa já no primeiro minuto, com candidatos promovendo ‘adesivaços’ em seus comitês. Ao longo do dia, a cidade começa a ver a movimentação dos 10 concorrentes que iniciam um périplo de pouco menos de dois meses com o objetivo de chegar ao gabinete principal da Avenida Afonso Pena, 1212.

A campanha começa literalmente no primeiro minuto para dois dos concorrentes. O presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB) promove um adesivaço para estampar sua campanha em carros e motos da cidade a partir de 00h01 em seu comitê central, localizado na Avenida Brasil, próximo a Praça Tiradentes, Centro-Sul da cidade. O atual Prefeito Fuad Noman (PSD) também usa da mesma estratégia e distribuirá material para sua recondução ao posto logo de madrugada na Rua Inconfidentes, Savassi.





Além do adesivaço, Fuad tem agenda para o sábado (17/8), quando fará o lançamento oficial da campanha ao lado das lideranças políticas que o apoiam. O evento está marcado para as 9h no Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro, no Barro Preto. O prefeito tem o suporte de Solidariedade, União Brasil, PRD, Agir, Avante e da federação PSD/Cidadania.





Líder nas pesquisas de intenção de voto, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) começa sua campanha na manhã desta sexta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Odilon Behrens, Região Noroeste da capital. O trabalho de pré-campanha do parlamentar que reúne o apoio dos antigos rivais Alexandre Kalil, ex-prefeito da cidade, e Romeu Zema (Novo), governador do estado, sinalizou que um de seus focos para conquistar eleitores é o sistema público de saúde.





O deputado federal Rogério Correia tem agenda cheia nas ruas da cidade logo no primeiro dia de atividades. Às 7h, o petista estará em um café da manhã com a população em situação de rua no Restaurante Popular Hebert de Souza, na Avenida do Contorno. Mais tarde, às 11h, ele segue no Centro da cidade para o lançamento da Tenda BH da Esperança, na Praça 7. Às 15h, o parlamentar participa de evento da Ocupação Rosa Leão na região da Izidora.





Também no Centro da cidade, na Praça 7, Indira Xavier (UP) lança sua campanha às 16h. (PCO) se reunirá com candidatos do partido para as disputas eleitorais em BH, Ibirité e Contagem e fará uma cerimônia para abrir os trabalhos em busca de votos às 14h no Calafate, região Oeste da capital mineira. Já Wanderson Rocha (PSTU) dá o pontapé inicial na divulgação dos nomes do partido em um evento às 17h na Praça da Estação sob o mote “Romper o poder dos bilionários: Chega de privatização”.





Ainda longe das ruas





O deputado estadual Bruno Engler não abrirá a campanha gastando sola do sapato. O bolsonarista usará os primeiros dias para fazer a gravação de materiais de internet e televisão. A propaganda eleitoral na televisão e no rádio começa a ser veiculada em 30 de agosto. No sábado (17/8), o parlamentar segue com uma agenda fechada, se encontrando com Nikolas Ferreira e candidatos do partido pela manhã e com reunião particular com o deputado federal à tarde.





O senador Carlos Viana (Podemos) também não irá às ruas logo de cara. No primeiro dia de campanha, ele participará do podcast Ágora Talks, conteúdo gravado em Belo Horizonte. A primeira agenda do parlamentar nas ruas deve acontecer no domingo (18/8), na inauguração de seu comitê na Cabana do Pai Tomás, Região Oeste da capital.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) também usará o primeiro da campanha para reuniões particulares e gravação do programa eleitoral