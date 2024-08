O prefeito Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição neste ano, lançará sua campanha no próximo sábado (17/8) em um evento ao lado dos partidos da coligação BH Sempre em Frente e de aliados políticos.

A cerimônia será às 9h no Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro, na Rua Ouro Preto, Barro Preto, na Região Centro-Sul. Fuad conta com o apoio de Solidariedade, União Brasil, PRD, Agir, Avante e PSD/Cidadania.



O vice na chapa, que busca o segundo mandato à frente da prefeitura, foi indicado pelo União Brasil. O escolhido é o vereador Álvaro Damião, que também estará presente no evento deste sábado.

O Estado de Minas entrou em contato com os dez candidatos à prefeitura para saber como planejam o primeiro ato de campanha. A dois dias do início oficial do período eleitoral, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de Fuad, apenas Rogério Correia (PT), Carlos Viana (Podemos) e Wanderson Rocha (PSTU) têm agendas definidas. Os demais ainda avaliam a melhor estratégia para iniciar suas campanhas.

