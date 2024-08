Ao contrário de outras épocas, em que a campanha mal começava e os candidatos já estavam nas ruas fazendo corpo a corpo, neste ano a disputa pelo eleitor começa sem correria e com poucas atividades em Belo Horizonte. Oficialmente, a campanha tem início amanhã, mas as agendas ainda não estão cheias e poucos concorrentes à prefeitura vão sair às ruas para pedir votos. Em vez de visitas ao Café Nice, à Praça Sete ou ao Mercado Central, tradicionais pontos de campanha na capital mineira, os compromissos são voltados para a militância e os partidos.



O Estado de Minas entrou em contato com os dez candidatos à prefeitura para saber como planejam o primeiro ato de campanha. A dois dias do início oficial do período eleitoral, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas Rogério Correia (PT), Carlos Viana (Podemos) e Wanderson Rocha (PSTU) têm agendas definidas. Os demais ainda avaliam a melhor estratégia para iniciar suas campanhas.

Correia estará na Afonso Pena às 10h, onde lançará uma barraca ao lado da vice, Bella Gonçalves (Psol). A campanha ainda planeja uma “surpresa”, que deve ser anunciada hoje. Seguindo a agenda, na segunda-feira, a dupla vai lançar oficialmente a candidatura às 19h. O local ainda não foi definido.



Carlos Viana (Podemos), que enfrenta um impasse com seu partido sobre a escolha do vice em sua chapa, não terá compromissos oficiais na sexta-feira. No entanto, no domingo, ele dará o pontapé inicial inaugurando seu comitê na Cabana Pai Tomás, às 18h.



A região é conhecida pela forte presença de igrejas evangélicas e por ser o berço político do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Nas últimas eleições, a Cabana Pai Tomás foi palco de eventos importantes ligados ao bolsonarismo, incluindo uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que, em 2022, em plena campanha, participou de um culto ao lado de Michelle Bolsonaro (PL-MG).



Já Wanderson Rocha marcou sua primeira agenda na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde fará um evento em apoio aos bibliotecários e técnicos administrativos das escolas municipais. O evento acontecerá às 13h e estará aberto ao público. O convite foi estendido à militância do partido.



Os demais candidatos seguem estudando suas agendas. O prefeito Fuad Noman (PSD) ainda não marcou um evento oficial na sexta-feira, mas foi dito à reportagem que o chefe do Executivo municipal, que busca a reeleição, pretende fazer um lançamento de campanha ao lado dos partidos e aliados políticos. A data seria sábado, mas sem confirmações. O local também não foi definido.

Também fazendo surpresa, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), tem agenda marcada, segundo ele, para o primeiro minuto de sexta-feira. Segundo ele, o evento será presencial, mas o local ainda não foi definido.



Líder das pesquisas, Mauro Tramonte (Republicanos) também não bateu o martelo. Pela assessoria do apresentador de TV, foi confirmado apenas que ele deve fazer um evento pautando a saúde nas 9 regionais de Belo Horizonte. Segundo a campanha, essa é uma demanda que o deputado vem recebendo de seus apoiadores. Lourdes Francisco (PCO) pretende fazer um evento de lançamento de campanha. A data seria no final de semana, mas ainda sem confirmações.



O candidato Bruno Engler (PL) é outro que ainda não tem previsão de agenda. A decisão deve ser tomada hoje. Por enquanto o deputado estadual apenas tem compromissos marcados com canais de comunicação. Duda Salabert (PDT) e Indira Xavier (UP) não responderam à reportagem.