Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar o sucessor do presidente do Banco Central, Campos Neto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), afirmou nesta terça-feira (13/8) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai discutir o nome que será indicado para assumir a presidência do Banco Central com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O nome indicado pelo petista tem que ser sabatinado na Casa. O mandato de Roberto Campos Neto termina em 31 de dezembro.

Haddad alega que a medida é devido ao calendário eleitoral, o governo federal quer aprovação antes do pleito. Lula e Pacheco devem discutir a data em que o futuro nome será sabatinado.





Campos Neto foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O atual diretor de Política Monetária do banco, Gabriel Galípolo, é o nome mais cotado para assumir o cargo.

Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2023, Lula vem criticando a condução de Campos Neto à frente do banco, chegando a acusá-lo de trabalhar contra o país.