Para os que esperavam por algum sinal de que haverá corte da Selic, a taxa que baliza a economia brasileira, a nova ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (foto) representou uma grande decepção. Na verdade, o BC parece disposto a ir direção contrária – a do aumento dos juros. “O comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”, afirma, categórico, o documento. “O ambiente externo mantém-se adverso, em função da incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre as dinâmicas de atividade e de inflação em diversos países.” Em sua mais recente reunião, realizada na semana passada, o Copom manteve a Selic em 10,5% ao ano, o suficiente para deixar a taxa real de juros do Brasil entre as três maiores do mundo, atrás apenas de Turquia e Rússia.

R$ 130 bilhões

é quanto o mercado de apostas esportivas online deverá movimentar no Brasil em 2024, segundo estudo da consultoria PwC. Em 2023, a cifra ficou entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões

O “oráculo” Buffett acerta mais uma vez

Aos 93 anos, o megainvestidor americano Warren Buffett (foto) venceu mais uma vez o mercado – algo que vem fazendo nas últimas sete décadas. Enquanto a maioria dos gestores sofria com a queda expressiva da cotação das ações negociadas nas bolsas americanas, Buffett comemorava mais um acerto. O bilionário antecipou-se ao tombo do mercado acionário ao vender US$ 77 bilhões em ações nos últimos meses, certamente prevendo que tempos sombrios viriam. De novo, ele fez jus ao apelido de “oráculo”.

Pague Menos desiste

de abrir lojas

A Pague Menos, dona das redes de farmácias Pague Menos e Extrafarma, tomou uma decisão que vai na contramão do mercado: reduzir a abertura de lojas pelo país. Se no primeiro semestre o grupo inaugurou 30 estabelecimentos, no segundo o número deverá ser zero. A ideia é cortar despesas e reforçar a operação online – atualmente, 14% de suas receitas brutas são geradas pelos canais digitais, mas a participação é crescente. No segundo trimestre, a empresa teve lucro líquido de R$ 44,2 milhões.

Latam vai investir US$ 2 bilhões no Bras

O grupo Latam realizará, nos próximos dois anos, um dos maiores investimentos de sua história no Brasil. De acordo com a empresa, a meta é desembolsar US$ 2 bilhões, ou aproximadamente R$ 11,3 bilhões, em produtos, tecnologia, serviços ao passageiro e atividade de manutenção aeronáutica. A companhia diz que o projeto reforça a sua confiança no mercado brasileiro. Atualmente, a Latam Airlines Brasil emprega 19 mil pessoas no país e possui uma frota formada por 150 aeronaves.

“Uma recessão-padrão nos Estados Unidos é uma boa notícia para o Brasil, pois vai ter uma queda de juros nos Estados Unidos e do dólar globalmente”

Tony Volpon

Economista, ex-diretor do

Banco Central e fundador do Instituto Makros

Rapidinhas

Os Fiagros (Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais) se tornaram o segmento mais vibrante para o financiamento da produção agrícola. Entre abril e junho, o volume de emissões nas 40 opções dessa linha ofertadas na B3, a bolsa de valores de São Paulo, atingiu R$ 934 bilhões , um aumento de 119% versus o

trimestre anterior.

***

Com produtos acessíveis a todos os perfis de investidores, os Fiagros, de fato, caíram no gosto das pessoas físicas, que representaram 44,6% dos aplicadores no período, seguidos de investidores institucionais (22,9%) e fundos de investimento (19,1%). O patrimônio líquido acumulado na indústria chegou a R$ 39,4 bilhões em junho.

***

No primeiro semestre do ano, as vendas de caminhões no país somaram 55.457 unidades, uma elevação de 10,2% em comparação com o mesmo período de 2023. Os resultados foram impulsionados principalmente pelo agronegócio. Na fabricante Scania, por exemplo, 45% das vendas de veículos pesados se devem ao setor.

***

A concessão de vistos americanos para brasileiros está em queda. Segundo pesquisa da assessoria migratória Viva América, o número foi de 78,6 mil em junho, o que representou um recuo de 16% em relação a maio,além de significar o menor volume desde fevereiro de 2023. A alta do dólar pode ser uma das razões para a menor procura.