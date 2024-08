O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulgou a ata da última reunião de julho, nesta terça-feira (6/8), indicando que pode elevar a taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses. O grupo de economistas decidiu, por unanimidade, manter a Selic em 10,5% ao ano pela segunda vez consecutiva.

Em linha gerais, a taxa básica de juros é um mecanismo do BC para controle da inflação. O Copom altera o índice de acordo com as projeções da política monetária e os indicadores inflacionários. Na ata, o colegiado ressaltou, por exemplo, o “Boletim Focus” que elevou a projeção da inflação de 4,10% para 4,12% em 2024.

“A desinflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio tem arrefecido, enquanto medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,1% e 4,0%, respectivamente”, escreveu.

A projeção de inflação do Copom para 2024 é de 4,2%, e para 2025 é 3,6%. Em um cenário em que a taxa Selic é mantida constante, as projeções de inflação são de 4,2% para 2024 e 3,4% para 2025.

“O cenário marcado por projeções mais elevadas e mais riscos para a alta da inflação é desafiador, e o Comitê avalia que o desenrolar do cenário será particularmente importante para definir os próximos passos de política monetária. Desse modo, o Comitê, unanimemente, avalia que o momento corrente é de ainda maior cautela e de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação, sem se comprometer com estratégias futuras”, avalia o Copom sobre a política monetária.

Segundo os economistas, a estratégia adotada vai refletir o “compromisso com o cumprimento da meta de inflação”, e o grupo se manterá “vigilante”.

“O Comitê avaliará a melhor estratégia: de um lado, se a estratégia de manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante; de outro lado, o Comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”, explicou.