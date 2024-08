O comodismo de sair de carro na Grande BH é contrabalanceado com a realidade de se encarar preços de estacionamentos. Levantamento realizado pelo site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (5/8), mostra que os preços das faixas de tempo na capital mineira para estacionamento apresentam aumento em relação ao mesmo período de 2023 e variação significativa entre regiões.

De acordo com a pesquisa, quando comparados com o ano passado, os preços médios dos usos de vagas aumentaram de 5 a 11%. O preço da fração de 15 minutos passou da média de R$ 3,47 para R$ 3,81, aumentando 9,77%; a fração de meia hora aumentou de R$ 6,85 para R$ 7,57, com uma variação de 10,5%; enquanto a hora passou da média de R$ 13,46 para R$ 14,97, aumentando 11,21%.

Entre as modalidades de maior duração, o valor da diária aumentou a média de R$ 35,72 para R$ 36,35, com um aumento de R$ 1,76. Já a pernoite passou da média de preço de R$ 34 para R$ 35,96, com aumento de 5,76%, enquanto o custo mensal passou de R$ 278,66 para R$ 284,07, também com um aumento abaixo dos 2%.

Ainda, entre os principais shoppings de Belo Horizonte, o preço médio das quatro primeiras horas teve um aumento de R$ 1,75, chegando a R$ 18,75.

Veja se vai receber: Caixa vai distribuir o lucro do FGTS neste mês

As variações de preço, no entanto, também se mostram expressivas em relação aos preços dos demais estabelecimentos nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Confins. A pesquisa constatou a oferta de pernoite com variação de 433%, custando de R$ 15,00 a R$ 80,00.

A mensalidade também apresenta grande variação, podendo ter o preço de R$ 135 a R$ 465, com uma faixa de variação de 244%. Além disso, a fração de 15 minutos pode custar de R$ 2 a R$ 7, variando 250%, e o preço da diária pode ser encontrado de R$ 20 até R$ 73.

Vício em jogos on-line: saiba como o 'tigrinho' endivida brasileiros

Deixar o carro estacionado por meia hora pode custar de R$ 3,50 a R$ 14, com uma variação de 300% pro motorista, enquanto deixar o carro em um estacionamento por uma hora pode custar de R$ 7 a R$ 36, com uma faixa de preço que varia entre 414%.

Veja levantamento completo no site do MercadoMineiro.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos